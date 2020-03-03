Самое вредное мясо для здоровья человека - с большим сроком годности, заявила специалист по рациональному питанию, врач-физиотерапевт Марина Ваулина в беседе с "Вечерней Москвой", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, в частности, потребителям следует быть бдительными с так называемыми "элитными" сортами мяса импортного производства.

"Чем дольше его срок годности, чем дальше страна-производитель, тем больше времени занимает транспортировка, тем больше в продукте нежелательных химических веществ - консервантов. Реалии таковы, что замораживают и размораживают такую продукцию нередко несколько раз. Ничего хорошего от всего этого организм не получит", - отметила она.

Медик добавила, что и "деликатесы" можно есть, но во всем нужна мера. Также она посоветовала не пережаривать мясо, не готовить его с избытком специй, жира и соли и не хранить долго в холодильнике после разморозки.