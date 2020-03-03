Психологи назвали девять вещей, на которые человек впустую тратит большие суммы денег. Ниже представлен список бесполезных трат, от которых советуют отказаться.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

1. Перекусы в кафе

Обеды в кафе стоят недёшево по сравнению с домашней пищей. Если вы будете готовить дома и брать в контейнере обед на работу, то сможете купить на сэкономленные деньги что-то более полезное.

2. Такси

Постоянные поездки на такси могу негативно отразиться на вашем бюджете. Если вы желаете накопить денег, то лучше воспользоваться общественным транспортом. Да, это не такой удобный, но зато экономный вариант.

3. Фрукты и ягоды вне сезона

Помимо того, что в таких фруктах и ягодах нет никаких полезных элементов, цены на них всегда высокие. Лучше всего самостоятельно заморозить их летом.

4. Кофе

Многие люди, привыкшие ходить в кафе ради смены обстановки, много тратят на кофе. А вот если вы будете пить его дома или в офисе, то сможете значительно сэкономить.

5. Алкоголь

Кроме того, что алкоголь негативно влияет на организм человека, стоит он недешево. А люди, которые выпивают 2-3 раза в неделю, наносят большой ущерб своим финансам. Вычеркнув эту статью расходов, вы не только сэкономите деньги, но и улучшите своё здоровье.

6. Сладости

Большие деньги тратят сладкоежки на покупку конфет, печенья, пирожных и других сладостей. Всё это не только портит фигуру, но и лишает вас денег.

7. Игрушки

Если вы часто покупаете игрушки ребенку, то наверняка знаете, как дорого они стоят. Часто дети не могут равнодушно пройти мимо полки с игрушками, но иногда им просто нужно подержать эту машинку или куклу в руках, а на следующий день им уже нужно что-то новое. Не покупайте игрушку каждый раз, когда ребенок закатывает истерику.

8. Книги

Книголюбам, которые слишком часто покупают книги, будет выгоднее приобрести электронный ридер. Сейчас существует множество сайтов с бесплатными книгами в электронном формате.

9. Различные мелочи

На сегодняшний день в магазинах продаётся огромное количество разных мелочей для дома. Не делайте бессмысленные покупки, и тогда у вас останутся деньги на что-то более важное.