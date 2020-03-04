Молодой человек решил всем известный розыгрыш намного усложнить и довести до совершенства, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Всем известный банальный розыгрыш со спящим человеком студент решил разнообразить и продлить серией других действий. Забавный видеоролик опубликован в соцсети Facebook.



Видеоролик начинается довольно банально, но не спешите разочаровываться. Обычный прикол над спящим другом получил довольно занятное продолжение.



Досмотрите видео до конца и удивитесь буйной фантазии молодого человека.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.