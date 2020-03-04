https://news.day.az/unusual/1208657.html Банальный розыгрыш довели до совершенства - ВИДЕО
Всем известный банальный розыгрыш со спящим человеком студент решил разнообразить и продлить серией других действий. Забавный видеоролик опубликован в соцсети Facebook.
Банальный розыгрыш довели до совершенства - ВИДЕО
Молодой человек решил всем известный розыгрыш намного усложнить и довести до совершенства, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Всем известный банальный розыгрыш со спящим человеком студент решил разнообразить и продлить серией других действий. Забавный видеоролик опубликован в соцсети Facebook.
Видеоролик начинается довольно банально, но не спешите разочаровываться. Обычный прикол над спящим другом получил довольно занятное продолжение.
Досмотрите видео до конца и удивитесь буйной фантазии молодого человека.
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