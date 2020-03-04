https://news.day.az/unusual/1208877.html Девочка удивила соцсети странным поведением - ВИДЕО
Странная реакция маленькой девочки на другого ребенка озадачила пользователей сети Instagram.
Девочка удивила соцсети странным поведением - ВИДЕО
Маленькая девочка довольно необычно отреагировала на проходящего мимо мальчика, чем очень позабавила соцсети, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net
Странная реакция маленькой девочки на другого ребенка озадачила пользователей сети Instagram.
На проходящего мимо ребенка девочка зашипела как змея. Необычное поведение автор ролика попытался объяснить влиянием воспитания папы.
"Когда папа воспитал дочь", - говорится в подписи к видео.
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