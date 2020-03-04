Маленькая девочка довольно необычно отреагировала на проходящего мимо мальчика, чем очень позабавила соцсети, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net

Странная реакция маленькой девочки на другого ребенка озадачила пользователей сети Instagram.



На проходящего мимо ребенка девочка зашипела как змея. Необычное поведение автор ролика попытался объяснить влиянием воспитания папы.



"Когда папа воспитал дочь", - говорится в подписи к видео.

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