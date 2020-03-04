Удар футбольным мячом по голове человека сняли замедленной съемкой и удивили соцсети тем, насколько сильно может деформироваться лицо, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Любопытный эксперимент провели с замедленной съемкой удара футбольным мячом по голове человека. Видеоролик опубликован в соцсети Instagram.



Пользователей соцсети очень удивило, насколько сильно может искривиться лицо человека даже от небольшого удара. Что испытывают профессиональные футболисты во время сильных ударов, можно только догадываться.

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