https://news.day.az/unusual/1208900.html Замедленная сьемка удара по голове удивила соцсети - ВИДЕО
Любопытный эксперимент провели с замедленной съемкой удара футбольным мячом по голове человека. Видеоролик опубликован в соцсети Instagram.
Замедленная сьемка удара по голове удивила соцсети - ВИДЕО
Удар футбольным мячом по голове человека сняли замедленной съемкой и удивили соцсети тем, насколько сильно может деформироваться лицо, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Любопытный эксперимент провели с замедленной съемкой удара футбольным мячом по голове человека. Видеоролик опубликован в соцсети Instagram.
Пользователей соцсети очень удивило, насколько сильно может искривиться лицо человека даже от небольшого удара. Что испытывают профессиональные футболисты во время сильных ударов, можно только догадываться.
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