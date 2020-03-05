Сегодня гороскоп практически идеален для того, чтобы реализовать свои самые смелые планы! Ваши желания находятся в гармонии с возможностями, так что не бойтесь мечтать и главное - смелее претворяйте свои мечты в реальность. Звезды благосклонны к тем, кто не боится действовать. Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах. Прекрасное время для нестандартных решений и амбициозных проектов, так что не разменивайтесь на мелочи!

Овен

Сегодня Овну будет очень трудно сосредоточиться! На протяжении всего дня он будет достаточно рассеян и склонен отвлекаться по любому поводу. Возможно, голова Овна будет забита ворохом мелких забот, а может быть, приятными мыслями о предстоящем отпуске, однако в результате за сегодняшний день Овен, скорее всего, успеет сделать куда меньше обычного. А те дела, что все-таки будут сделаны, ему стоит перепроверить дважды: в них могут вкрасться ошибки.

Телец

Сегодняшний день звезды гороскопа советуют Тельцу посвятить переговорам, а также всему, что с ними связано. Если на неделе у него запланировано обсуждение важных вопросов, стоит сделать это именно сегодня - будет легче найти компромисс. Если же работа Тельца не связана с руководством, посредничеством, работой с клиентами и т.п., сегодня ему стоит найти время для улаживания самых деликатных вопросов с окружающими. Поверьте, в этом плане день способен творить настоящие чудеса!

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит надеяться только на себя - им может понадобиться чей-то совет или помощь. Возможно, Близнецы будут слишком завалены делами, и им придется перепоручить часть дел кому-то. Если же Близнецы не знают, как поступить, не нужно стесняться обратиться за консультацией. Сегодня только опираясь на других людей - на их хорошее отношение, профессионализм, опыт, связи - Близнецы сумеют избежать ошибок и выполнить то, что задумали.

Рак

Сегодня Рак вдруг почувствует в себе лидерские задатки. И не без оснований - день действительно склоняет его к тому, чтобы принимать решения и брать на себя ответственность за них. С одной стороны, это сделает Рака хорошей мишенью для выпадов недоброжелателей. С другой же, если решения Рака будут продуманными и взвешенными, у него есть шанс сегодня показать отличный результат. А заодно посрамить завистников и конкурентов.

Лев

Сегодня в течение дня Лев неожиданно может почувствовать, что он что-то упускает из виду. Возможно, он не в курсе каких-то событий, которые происходят вокруг, или же не владеет всей информацией в делах, за которые взялся. Так или иначе, в этом нет ничего страшного. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Льву стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Дева

Сегодня ситуация в целом обещает складываться для Девы замечательно, причем без особенных усилий с ее стороны! Что ж, жизнь - не математика. В ней есть такие факторы, как "везучесть", "удачливость", и сегодня Дева имеет шанс в этом убедиться. Колесо Фортуны способно вознести ее на самый верх, преподнося приятный сюрприз за сюрпризом. А вот к недоброжелателям Девы удача, напротив, грозит повернуться спиной. И это тоже, согласитесь, приятно.

Весы

Сегодня вместо того, чтобы погрузиться в текущие дела, Весам стоит посмотреть на ситуацию в целом. Не забывают ли они о цели, к которой идут? Держат ли в голове стратегию продвижения? Или же все их время и силы отнимает рутина, заставляя идти на поводу у ситуации вместо того, чтобы ей управлять? Когда художник пишет картину, он должен отойти на пару шагов, чтобы окинуть ее одним взглядом. Именно это звезды гороскопа советуют сегодня Весам: возможно, в картине их жизни не хватает каких-то важных штрихов.

Скорпион

Сегодня Скорпион сумеет убедить кого угодно в чем угодно - если он в этом лично заинтересован. Его коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте! Сухие факты и цифры Скорпион сумеет преподнести как захватывающий детектив, а его фразы будут рождаться на одном дыхании. Так что для Скорпиона это отличный день, чтобы заручиться поддержкой окружающих или продвинуться в карьере. Если же сегодня есть необходимость вести переговоры с партнерами - лучшего переговорщика, чем Скорпион, не найти!

Стрелец

Сегодня Стрелец должен гнуть свою линию и идти вперед, невзирая на преграды! Возможно, на своем пути он встретит чье-то сопротивление или даже открытое противодействие. Просьбу Стрельца окружающие могут "не расслышать", идею зарубить на корню, а предложение - бойкотировать. Однако звезды гороскопа говорят, что если Стрелец сегодня не отступит, то рано или поздно достигнет своей цели. Верьте в свой успех, и все у вас получится!

Козерог

Сегодня Козерогу потребуется мощный стимул для того, чтобы нормально выполнять запланированные дела. Без этого он способен пролениться весь день. Стимулом же, помогающим Козерогу сегодня мобилизоваться, может послужить что угодно: аврал, обещание прибыли, любознательность или любая другая заинтересованность Козерога в результате. На худой конец, роль такого вот стимула может сыграть страх вызвать чей-то гнев: это быстро вернет Козерогу бодрый настрой и заставит мобилизоваться.

Водолей

Сегодня Водолею будет полезна хорошая трудотерапия - даже несмотря на то, что сам он может иметь другое мнение на этот счет. Его активность и энергия, увы, не на высоте, однако, взявшись за работу, он быстро это исправит. День наделяет Водолея пассивностью и даже ленью, так что, пустив все на самотек, он рискует до вечера клевать носом. Если же Водолей сегодня заставит себя встряхнуться и взяться за дела, то не пожалеет: день пройдет насыщенно и интересно.

Рыбы

Сегодня Рыбы в течение дня могут периодически витать в облаках, однако ситуация будет возвращать их с небес на землю. От Рыб потребуется не только быстро и четко выполнять свои обычные обязанности, но и следить за меняющейся обстановкой и за реакцией окружающих. Если Рыбам удастся втянуться в активный режим, их день пройдет очень продуктивно. Если же они сегодня так и не смогут, отбросив мечтательность, сосредоточиться на делах, не избежать ошибок и сбоев.