Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, укорить за неправильное поведение, навязать свое мнение - сегодня подобное поведение многим будет казаться в порядке вещей. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Овен

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Овна! Говорят, что смелость - это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Овна совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Овна сегодня вряд ли получится. И для его самооценки это очень даже хорошо.

Телец

Сегодня Телец может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, он уже долго бился над ее решением, а может быть, просто не знает, как к ней подступиться. Или же задача кажется ему непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом - в другой день больше шансов за то, что ему удастся найти выход из положения.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Близнецам ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Близнецы сегодня способны творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Рак

Сегодня Рак не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Рак сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Раку посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Лев

Сегодня Лев настроен работать с полной самоотдачей - потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Льва выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Льва приятными бонусами.

Дева

Сегодня Дева будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости она способна виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Дева сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к ее компетенции - только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Весы

Сегодня Весам противопоказано браться за любые важные проекты - есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Весы сегодня пренебрегут этим советом, им следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем они ожидали.

Скорпион

Сегодня во всем, за что бы Скорпион ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Скорпиону сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Стрелец не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Козерог

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Козерогу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Козерога имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Козерога будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если его все-таки вызовут на разговор - больше слушать, чем говорить.

Водолей

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Водолея перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Водолею не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Водолею необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут аккуратны как никогда! Беспорядок способен их раздражать, заставляя Рыб бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для них будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее - навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Рыбы будут готовы, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.