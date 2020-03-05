В заповеднике Кгалагади (Ботсвана) один из туристов запечатлел конфликт кобры и земляной белки. Грызун преградил змее путь к своей норе с детёнышами и вынудил её уползти прочь, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Воинственная представительница семейства беличьих на протяжении нескольких минут пыталась изменить маршрут опасной незваной гостьи, которая ползла по направлению к норе с детёнышами.

"Мы не могли поверить своим глазам, когда эта сцена развернулась перед нами и после первоначального страха за грызуна, мы были поражены его храбростью и скоростью. Он, подползая к змее, каждый раз успевал отпрыгнуть в сторону и кобре в конечном итоге надоела эта погоня и она уползла прочь от норы. Я путешествовал по Кгалагади много лет и никогда ранее не видел, чтобы белки нападали на змей", - написал турист, запечатлевший противостояние.

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