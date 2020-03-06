Во Франции обнаружили экземпляр первого издания фундаментального труда Исаака Ньютона "Математические начала натуральной философии", в котором описываются три важнейших закона классической механики, описывающие движение тел во Вселенной, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Редкая книга была найдена в библиотеке Феша города Аяччо на острове Корсика. Она является одной из первых копий работы XVII века, которые были опубликованы на латинском языке в 1687 году. Труд находился на верхних полках в главном зале. По словам сотрудников библиотеки, книгу удалось обнаружить благодаря изучению библиографического указателя Люсьена Бонапарта, основателя библиотеки и младшего брата Наполеона Бонапарта.

Оригинальные издания высоко ценятся коллекционерами. Один из экземпляров труда, написанного на латинском языке, был продан на аукционе "Кристис" за 3,7 миллиона долларов.