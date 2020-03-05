Мужчины живут не так долго, как женщины, из-за набора половых хромосом XY. К такому выводу пришли исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса. Работа опубликована на сайте журнала Biology Letters, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Научная группа хотела проверить гипотезу, согласно которой Y-хромосомы не могут защитить организм от вредных мутаций в X-хромосомах. При этом предполагается, что вторая копия половой хромосомы способна корректировать изменения ДНК и даже заменить свою "пострадавшую" пару.



Ученые сопоставили совокупность хромосом с продолжительностью жизни у самцов и самок 229 видов животных.

"Мы изучили данные о продолжительности жизни не только приматов, других млекопитающих и птиц, но и рептилий, рыб, амфибий, пауков, тараканов, кузнечиков, жуков, бабочек и мотыльков", - цитирует одного из авторов исследования Зои Кирокостас портал Phys.org.

Выяснилось, что особи с идентичной парой хромосом в среднем живут на 17,6% дольше. При этом в зависимости от вида такой гомогамный набор хромосом может быть как у мужских, так и у женских особей.

Так, у птиц, бабочек и мотыльков именно самцы определяются хромосомами ZZ, в то время как самки имеют ZW-хромосомы. В этом случае продолжительность жизни будет больше у мужских особей.

У человека именно женщины являются носительницами хромосом XX и поэтому они живут дольше, поясняют ученые.

Как заметили исследователи, если долгожителями оказывались самцы, то они переживали самок лишь на 7%. Если ими оказывались самки, то у них этот показатель достигал почти 21%.

