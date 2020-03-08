Как сохранить воспоминания во время сна

Ученые из Тель-Авивского Университета и Института имени Вейцмана в Реховоте разработали инновационный способ поддержки процессов запоминания во сне. Описание новой методики появилось в издании Current Biology, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В основе способа лежит введение в одну ноздрю специального аромата, который стимулирует процессы формирования памяти.

"Для долговременного хранения памяти информация постепенно переходит из гиппокампа - области мозга, которая служит временным буфером для новых воспоминаний - в неокортекс. Но как этот переход происходит, остается нерешенной загадкой", - рассказала ведущий автор исследования Элла Бар.

Отмечается, что подача аромата лишь в одну ноздрю запускает процессы консолидации во время сна в одном из полушариев мозга, что позволяет выявить специфические сигналы реактивации памяти.

В эксперименте участвовали 30 человек. Им нужно было смотреть на экран и запоминать отдельные сочетания слов, высвечивающиеся в правой или левой половине экрана. В одну из ноздрей в это время поступал аромат розы. Затем ученые проверили, запомнили ли участники сочетания, после чего их отправили спать. Во время сна им также подавали в ноздрю запах розы. Участники контрольной группы не подвергались воздействию запаха.

Выяснилось, что "односторонний" прием аромата активизировал воспоминания. Участники лучше запоминали слова, соответствующие полушарию, которое воспринимало аромат розы.