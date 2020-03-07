https://news.day.az/unusual/1209943.html Китайский фарфоровый сосуд XVIII века продали на аукционе за €4,1 млн
Китайский фарфоровый сосуд XVIII века продали на аукционе за €4,1 млн
Во французском городе Бурж на аукционе продали китайский фарфоровый сосуд XVIII века, который принадлежал императору Цяньлуну. Об этом сообщает France Bleu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эксперты оценивали лот примерно в €1-2 млн, однако покупатель из Китая предложил за сосуд €4,1 млн.
По данным радиостанции, ранее владельцами сосуда была французская семья.
Отмечается, что такие фарфоровые вазы изготавливались парно. Так, второй экземпляр вышеуказанного сосуда был продан за €4 млн в Великобритании 13 лет назад.
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