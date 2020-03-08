Гороскоп на неделю 8—14 марта: все знаки зодиака

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Овна

Трудовой фронт требует неуемного энтузиазма. Начальство вас прессингует, но протестные бунты, а также переутомления противопоказаны. Карьерное движение вверх пока судьбой заблокировано. Постарайтесь четко отрегулировать амплитуду действий "работаю-отдыхаю". Если вы в состоянии фрустрации, ощущаете дефицит жизненных сил, правильно организуйте труд и отдых. Больше уделяйте внимания семье - здесь куется успешное будущее.

Для исцеления, поддержания в гармонии физического и психического здоровья, полезен пост, волевое искоренение плохих привычек, отшельничество.

Активизируйте душевный самоанализ, сделайте выводы над допущенными ранее ошибками. Молитесь, посещайте религиозный храм. Самое время очистить сердце от разрушительных страстей, обид, злопамятства. Отпустите навязчивые деструктивные мысли, простите обидчиков, тогда и вам простятся грехи и ляпсусы.

Обязательно подавайте милостыню нуждающимся, проявляйте чуткость, милосердие к окружающим. Сейчас вы обладаете очистительной силой сострадания: жалейте, сочувствуйте, плачьте вместе с нечастными, больными людьми. Разделяя их беды, вы умножаете собственные духовные силы.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Тельца

Вы пленяете очарованием, неотразимы, экстравагантны. Чтобы стать любимыми и желанными, испить чашу супружеского счастья до дна, настройте чувственный камертон на новый лад, сейчас нужно вдохнуть свежий тонизирующий импульс страсти во взаимоотношения. Дайте шанс избраннику проявить себя с наилучшей стороны, не обрезая ему крылья воспитательными нравоучениями. Пускай вас любит, нынче его сердце настроено на возвышенные чувства. Не упустите драгоценное время для успешного обустройства личной жизни!

Ставьте общую цель и усердно к ней идите, обмениваясь опытом, помогая друг другу, реализуя обоюдные замыслы. Самое время воскресить руины планов на которые возлагались надежды ранее. Если вам вместе не тоскливо, а весело и интересно, все сложится замечательно.

Сфера коммуникаций, посредничества, самообучения, интеллектуального развития -- судьбоносная, здесь случайности исключены. Ибо вам на пути будут встречаться люди, информация, знания, которым предназначено сыграть важную роль в будущем. Ориентируйтесь на родственников, соседей, одноклассников. Все перспективное витает, не за тридевять земель, а рядом.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Близнецов

Вокруг наэлектризованная атмосфера, что мешает реализовать профессиональное призвание, действовать согласованно с партнерами, принимая верное стратегическое решение. Здесь нужен творческий поход, искусство психолога и мобильная реакция на туманные, неопределенные четко, задачи руководства. К счастью, вы большие умницы, обладаете тонким чутьем и сумеете не попасть впросак.

У многих, если ранее сели не на свои сани, ожидается смена профессионального вектора. Успешная. Не бойтесь пертурбаций. Главное, чтобы вам нравилось дело, доставляло эмоциональное наслаждение.

Семейные, бытовые дела (в активной фазе) - наоборот требуют четкой аналитики, порядка и организованности. В доме все должно сиять чистотой и комфортом, близкие обстираны, накормлены, сыты и довольны.

Укрепляйте супружеские узы заботой и любовью. Не требуйте от половинки ничего. Насильно мил не будешь. Расщедрятся - прекрасно, а если продемонстрируют жмотство -- не обижайтесь. Значит в свое время судьба дала ресурсный кредит, и теперь пришло время расплаты.

В материальном плане пока рассчитывайте только на себя (до конца года). Но удовлетворять собственные прихоти, даже в мелочах, следует непременно. Отказывать себе, любимым, в приятном баловстве нельзя!

Отношения с женщинами, тема любви и заботы имеет кармическую природу, "что-то" не доработали в свое время. В период с 6 марта до 3 апреля предстоит отдать долги.

Мужчины-Близнецы, если влюбитесь, этот соблазн - "эхо" из прошлого, к избраннице нельзя привязываться. "Долюбите" втайне и поставьте точку.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Рака

Мировоззрение требует обновления, чтобы идти в ногу со временем, пересмотрите и усовершенствуйте старую философию бытия. В чем смысл вашей миссии, зачем и ради чего живете, учитесь, страдаете, работаете? Какие идеалы вас привлекают? Поразмышляйте и синтезировав накопленный опыт, знания, создайте новую платформу убеждений. Иначе станете жертвой фальшивых истин. Да, вы праведный борец за честность и высшую справедливость, и если в жизни были позорные случаи злоупотреблений, самое время от них очиститься. Научить других мудрости, просветить заблудшие сердца.

Если на пути карьерного продвижения коварные сложности, это строит козни нечистый. Но если ваша профессия есть творческим призванием, вы ее обожаете - ничего не бойтесь, усердно трудитесь, зарабатывайте, шагая в ногу с прогрессом.

Помните, что это для вас фатальный год, идет плата по счетам. Будет так как предопределено Свыше, с учетом позитивных и негативных наработок за предыдущие годы. Разводы (примирения), карьерные землетрясения (крахи), семейные неурядицы (проблемы с жильем, недвижимостью), звенья одной цепи.

Очень хочется (и надо!) дефилировать на парадном победоносном коне, нокаутировав соперников, недругов, конкурентов. Задача решаема, нужно только достичь высокого зрелого уровня в партнерстве, избавиться от эгоистических притязаний, научившись брать ответственность на себя за совместные ошибки и промахи, не перекладывая их на других.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Льва

Успешное преображение вас ждет в паре с суженым на олимпе любви. Но удастся ли там удержаться, блаженно вальсируя под мелодию Небесной гармонии? Конечно да, но при условии максимальной самоотдачи. Здесь ничего не следует жалеть: ни сердца, ни тела, ни кошелька. Теплая забота, щедрые чувственные и материальные знаки внимания ценятся очень высоко. Вы обязаны любимой половинке, не подкачайте с благородством - долг платежом красен.

Уважайте, познавайте мир во всем его великолепном разнообразии, напитываясь благодатной информацией. И не смейте ссориться из-за материальных благ, крохоборству - бой! Все заработанное в общий "котел", сейчас есть только "наше", залог общего процветания.

Вкалывать до седьмого пота на работе противопоказано, угробите здоровье, сачкуйте по возможности. Отшельничество, приятное творческое занятие, а также чудесный способ обрести духовные и физические силы.

Мужчин ждет Муза, выбирайте по силам - это шефиня, коллега или любимая профессия!

Дева (22 августа - 23 сентября)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Девы

В отношениях "Я - ТЫ" градус напряжения зашкаливает. Не превратитесь в агрессора. Искушение действовать за принципом: "разделяй и властвуй" недопустимо. У вас высокий рейтинг в социуме, гармонично вписывайтесь в требования реальности, идя в ногу с деловыми, брачными партнерами. А главное избавляйтесь от губительных привычек, завышенных требований, необоснованных претензий. Вы - незаменимое звено в деловой команде, где нужно проявлять дружескую солидарность, учитывать личные симпатии к людям.

У брачных пар прекрасные шансы укрепить союз возвышенными чувствами, они никуда не испарились, а тихо дремлют, пробуждайте их от спячки и наслаждайтесь в совместном любовном танце, где ведущий - партнер.

У детей год предопределенных событий. Не стоит идти у чад на поводу, лучше помогите им избавиться от плохих привычек, зависимостей, в корне изменить себя, чтобы стать на путь правильной самореализации, войти в гармонию с окружающим миром.

Проявляйте щедрость, не скупитесь, не зарьтесь на чужое, вовремя закрывайте долговые дыры. И имейте в виду: некоторые люди вам завидуют разрушительной черной завистью...последствия плохие (с февраля по октябрь).

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Весов

Сейчас все тайное всплывет на поверхность, став отправной точкой для дальнейших действий. Ощущение, что вы приземлились сюда из другой реальности, не плод больных фантазий. На самом деле вам дается шанс по-новому прожить какие-то давние проблемные ситуации, с целью исправления, допущенных ранее ошибок.

Чтобы снова не "напортачить", проявляйте ответственность в работе и творческое рвение. Служебный воз станет легче. Останется то (обязанности, полномочия, задания), что вам предназначено, а отработанное уйдет.

Ваше задание - гармонично совместить труд и отдых, домашние и профессиональное обязанности.

Спрячьте топор войны, не провоцируйте домочадцев на агрессию, превращаясь в диктатора. И вообще меньше по возможности бывайте дома. Судьбоносная ось проходит через бурную профессиональную деятельность, карьерное восхождение, здесь вы как отличный специалист, руководитель эволюционируете, а в домашних стенах -- деградируете. В этом году борьба за повышение социального статуса, руководящую должность обязательна. Мастерство руководителя и подчиненного нужно освоить в совершенстве. Упали - вставайте, преодолевайте преграды и двигайтесь вверх!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Скорпиона

Жизнь нынче -- это блестящая увлекательная игра, не зацикливайтесь на разрушительных проблемах, творите, влюбляйтесь, развлекайтесь, чтобы получить максимум удовольствий и зарядить жизненный аккумулятор энергией счастья на будущее. Не бойтесь прослыть идеалистом-романтиком, только в таком состоянии ваше сердце расцветет возвышенными светлыми чувствами. Они вас преобразят, сделают лучше, прекраснее. Многим повезет обустроить личную жизнь, найти вдохновенную Музу, достойного спутника, укрепить супружеский союз. И создать творческие шедевры профессионалам, которые обожают свое призвание.

Избавляйтесь от дилетантства, любое дело нужно осваивать до мелочей в совершенстве.

Если прошлые практические связи обременяют, не стоит идти у них на поводу, освобождайте ауру коммуникаций от навязчивых отношений (случайные знакомые, соседи, приятелями, одноклассники), они уже себя исчерпали. Ограничьте сферу информационных интересов, излишняя любознательность вредна. Общайтесь только на конструктивные темы. Вам нужны советники для духовного развития только лица высокого духовного уровня, статуса, там - высшее покровительство.

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Стрельца

Вы находитесь между домом и работой, как между молотом и наковальней. Стремитесь везде успевать, проявляя симпатии и дружескую солидарность к коллегам, домочадцам. Умно пользуйтесь должностными полномочиями для благополучия в семье. Инвестируйте накопленные ресурсы, решая домашние проблемы. Крепкий семейный тыл - залог личного счастья. Все в будущем окупится сторицей.

Вертикаль "руководитель-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена" требует четкой совместной дисциплины, самое время проявить организаторский талант, всех консолидировать ради успеха общего дела. Самое время реорганизоваться и дать толчок семейному бизнесу.

Тем, кто стал заложником личных прагматических желаний, и уверен в собственной победе совет: рассчитывайте на других, объединяйтесь интересами, ресурсами с партнерами, и не бойтесь рисковать, инвестировать если надо. Вместе горы свернете! Любое ЧП, экстрим, получение наследства сейчас есть прогрессивной движущей силой для вас.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Козерога

Не стоит никого критиковать, "промывать мозги", от тех словесных напутствий пользы ноль. Нынче школа - сама жизнь, она просвещает, дает уроки грамотности (где вы сам себе учитель и наставник). Воспитывает утонченного психолога, умеющего подбирать ключ к душам людей. Главное - не попасть под гипнотическое влияние и стать марионеткой. Впрочем те лица, с которыми вам не по пути, уйдут с дороги. Оставив горький опыт совместных отношений.

Да, сейчас вы импозантны, авторитетны, обладаете огромной влиятельной силой, но ее следует разумно направить в русло укрепления совместных отношений. Одиночкам пора влюбиться и создать гармоничный брачный тандем. А тем, кто в паре "перезагрузить" отношения, наполнив их новыми чувствами. Принципиальным несгибаемым Козерогам, которые игнорируют интересы окружающих, совет: вы делаете фатальную ошибку.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Водолея

Не ропщите, а лелейте в сердце жертвенность и милосердие, тогда там расцветет духовный сад, вы будете любимы и желанны. Выжигайте из души каленым железом зависть, порочные слабинки, пускай чужое богатство вас не задевает за живое. Это запретная зона. И непременно расплатитесь с долгами. Процесс отдачи идет через выполнение сторонних желаний. Конкретно вам дастся лишь то, что заслужили. И заработали собственными усилиями. Отключите "счетчик" выгоды, водрузив духовные ценности на пьедестал. Тогда репутация благочестивой особы закрепится надолго.

Сейчас на вас гирями висит кармическое прошлое, нужно срочно почистить те авгиевы конюшни, взяв на вооружение только позитивный опыт, а от негатива избавиться. Доверенные лица, которые жили за ваш счет, и не оправдали надежд, а оказались наглыми "халявщиками", должны уйти с жизненной орбиты.

Фильтруйте собственную благотворительность, через сито персональных интересов. Любой труд должен оплачиваться с максимальной справедливостью.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 8-14 марта для Рыб

Духовное преображение в разгаре. Отработанные программы, что "глючат", сбивая с правильного прогрессивного ритма, сгорают, плохие привычки исчезают. Вы воскресаете, обновленные духом.

Но стартовать на свой лад не удастся, только с учетом требований окружающих. Под диктовку их правил. Где конфронтация интересов кульминирует. У супружеских пар начинается новая эра, жить как раньше уже нельзя. Любовь и дружба - вот залог согласия в союзе, осваивайте искусство романтического любовника и надежного практического друга, чтобы жить душа в душу. Тогда ваш альянс станет прочным и неуязвимым для искушений и соблазнов.

Если отношения со старыми друзьями проблематичны, значит они себя отжили, у вас уже нет единства убеждений, ищите "те" ценности, которые объединят вас. Или расставайтесь.