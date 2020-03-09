Самые странные наказания в истории

На протяжении всей истории желание исправить или контролировать чье-либо поведение заставляло людей придумывать поистине странные наказания. Некоторые из них действительно ужасны, другие довольно необычны, а есть и невероятно изобретательные. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Одеяние пьяницы

Когда-то давно в Англии и некоторых частях Америки пьяниц вынуждали носить специальное одеяние - иногда это была просто бочка. Они ходили в таком нелепом наряде по городу, как бы напоминая всем об опасностях, которые таит в себе алкоголизм. Бочка сковывала движения, наказуемый выглядел неуклюже, глупо и смешно. Такой наряд был популярен в Англии после принятия "Закона о пивных" в 1551 году.

Кангу - шейная колодка

В 17-м веке в Китае для наказания использовали кангу - довольно громоздкое приспособление, состоящее из грубо сбитых досок и напоминающее транспортные поддоны. В центре было проделано отверстие для головы. С такой громоздкой конструкцией на шее осужденный не мог самостоятельно есть и пить. Этот метод описывается как краткосрочное наказание, которое также давало возможность выставлять преступника на всеобщее обозрение и порицание.

Жизнь без удобств

Однажды в Нью-Йорке пожилая домовладелица Флоренс Ньемитей не приняла надлежащих мер, чтобы обеспечить своих арендаторов безопасными и комфортными условиями проживания. Ее признали виновной в нарушениях и присудили выплатить штраф в размере 5000 долларов и в добавок выделить 15000 долларов на ремонт. Когда она отказалась сделать это, судья наложила на нее штраф в размере 10000 долларов и вынесла приговор, согласно которому осужденная должна была переехать в здание, где ее арендаторы жили без отопления, горячей воды и электричества. В течение 60 дней нерадивая домовладелица должна была проводить минимум четыре ночи в неделю в холодном тёмном здании. А если же ее не устроят ужасные условия проживания, с которыми столкнулись её жильцы, то решение найти легко - отремонтировать здание как можно быстрее.

Суд над животными

Некоторые европейские законы включали в буквальном смысле нечеловеческие наказания, потому что обвиняемыми были вовсе не люди, а животные. Такое наказание могло последовать, если животные причиняли кому-то вред или уничтожали сельскохозяйственные посевы. Несмотря на существование этих законов, трудно представить, как можно в судебном порядке потребовать, например, от колорадского жука не уничтожать урожай картофеля. Хотя в отношении более крупных вредителей, приговоры исполнялись. Так, например, одна свинья понесла наказание за то, что она съела ребенка, в то время как в 1394 году во Франции свинью повесили за религиозное преступление, а именно за то, что она "кощунственно съела освященную облатку".

Замуровывание

В то время как многие наказания в прошлом включали выставление провинившегося на показ и публичное глумление, самые зловещие наказания зачастую были скрыты от посторонних глаз.

Замуровывание - ужасное наказание, которое подразумевало заключение человека не в обычную камеру, а в пространство, слишком маленькое для того, чтобы можно было нормально двигаться, где человек мог только стоять или сидеть. Такое наказание являлось наиболее жестоким, поскольку жертва не только оказывалась в ловушке в небольшом пространстве, но и медленно умирала от голода, жажды и изменения температуры. Невозможность занять удобное положение и хотя бы немного поспать также усугубляло мучения замурованного. Примерами "сооружений" для замуровывания являются такие строения, как печально известный Лондонский Тауэр.

Помимо использования в качестве смертной казни, у некоторых народов замуровывание также являлось жутким ритуалом для привлечения удачи с помощью человеческой жертвой.