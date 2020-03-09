Ужасающая реальность эпохи ДНК тестирования

Сейчас каждый может легко заказать тест ДНК. Но, как и в любой семье, в мире генетического тестирования много скрытых секретов, которые вы, возможно, предпочтете не знать. Например ...

Эти тесты разрушают семьи

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, доводом в пользу проведения теста ДНК часто является обнаружение ранее неизвестных родственников и, соответственно, возможность лучше узнать свою родословную. Но, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Невинный тест может привести к весьма неприятным последствиям. Представьте себе, что вы заказываете генетический тест в надежде получить какую-нибудь интересную информацию о своей семье и вдруг узнаете, что вы были зачаты с помощью донорской спермы, так что, возможно, не такой уж вы и чистый славянин, каким всегда себя считали.

Хуже всего, когда результаты теста не просто причиняют эмоциональную боль отдельному человеку, но разрушают целые семьи. Один мужчина был потрясен, узнав, что его любимая дочь - это плод интрижки его жены. Пара развелась, их сын обвинил сестру в том, что она разбила семью, мать обиделась на сына. В общем, все четверо, не считая собаки, перессорились. Ни о какой анонимности речь больше не идет

Если раньше молодой человек, сдающий сперму, для того чтобы подзаработать хоть немного денег, мог рассчитывать на анонимность и не бояться, что лет через 18 похожий на него подросток придет к нему, чтобы, возможно, шантажировать его и таким образом тоже "подзаработать" денег, то сейчас ни о какой анонимности и речи быть не может.

Банки спермы могут делать все возможное, чтобы защитить своих доноров, но с тестом ДНК ответить на вопрос "Кто твой папа?" очень легко.

Сам себе врач

Узнать, что твой отец вовсе не твой отец, конечно же, ужасно, но узнать, что у тебя может быть какое-то наследственное заболевание или неизлечимая болезнь, еще хуже.

Практикующие врачи обеспокоены тем, что, получив результаты генетического тестирования, человек самостоятельно пытается разобраться в своем "диагнозе", будучи далеким от медицины. Такие попытки приводят к тому, что человек либо ужасно пугается, решив, что ему осталось жить совсем немного, или, наоборот, необоснованно успокаивается и решает пропустить прием у лечащего врача. Так что, никакой тест ДНК не сможет рассказать вам доходчиво о вашем состоянии здоровья, как это может сделать действительно хороший врач.

Тесты могут быть не такими уж точными

Извлечение ДНК из ваших клеток и исследование генов - это, конечно, наука, но использование этих генов для идентификации ваших предков больше похоже на искусство. Тут многое нужно учитывать, бывает очень трудно все правильно истолковать.

Так, например, сестры-близнецы Чарлси и Карли Агро отправили наборы для анализа ДНК в AncestryDNA, MyHeritage, 23andMe, FamilyTreeDNA и LivingDNA - разные тестирующие компании. Известно, что идентичные близнецы идентичны во всем, включая набор их генов. Тем не менее, результаты тестов отличались в разных компаниях, им также не удалось выявить идентичность сестер на 100% (лучший показатель был равен 99.6%).

Кража информации о ДНК

Вся информация о вашем ДНК хранится на компьютере, так что хакеры знают, как ее получить. Подумайте о том, как ваши генетические данные могут быть использованы против вас. Проголосовали бы мы за кандидата в президенты, если бы оппозиционная партия раздобыла данные о его предрасположенности к болезни Альцгеймера? Какая компания взяла бы на работу женщину, если бы узнала, что у претендентки слабый иммунитет, и ей, вероятно, понадобятся отгулы для профилактики здоровья или интенсивного медицинского лечения?

Компании извлекают выгоду

Федеральный закон, принятый в 1996 году, разрешает компаниям продавать или делиться медицинской информацией о пациентах при условии ее анонимности. Что и превратило эти генетические базы данных в настоящие "дойные коровы".

Да, вы можете отказать компаниям в разрешении использовать вашу информацию для исследований. Вы также можете потребовать, чтобы они не хранили ваши данные. Но реальность такова, что эти компании используют информацию о клиентах для разработки новых лекарств, чтобы затем продать эти лекарства вам же по безумно высоким ценам.