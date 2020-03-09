Месть - блюдо, которое подается холодным, особенно, если не лень его готовить. Но, как ни глупа концепция мести сама по себе, существуют мстители, чьи потуги отомстить выглядят нелепо даже по сравнению с проступками их обидчиков. Не будем осуждать их, а немного пожалеем и добродушно посмеемся. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям истории о мести, достойные Голливуда.

После ссоры с родным братом Алина Кукер скупила все свободные места на местном кладбище, чтобы братцем и не пахло на одном поле с похороненными родственниками.

***

Художник комиксов Дон Трахт собственноручно подделал картину "Разрывая семейные узы", приобретенную у своего друга Нормана Роквелла, чтобы при разводе она не досталась супруге. После его смерти картину передали в музей, где ею восхищались несколько лет, пока младший сын не обнаружил случайно оригинал в межстенном пространстве дома, где, кстати, находились и другие ценные оригинальные шедевры, которые "достались" супруге.

***

В 2009 Симона Сумасар обвинила своего бывшего Джерри Рамратана в изнасиловании. А он, в свою очередь, придумал историю изощренного вооруженного ограбления, в котором якобы она принимала участие. Создавая сценарий, молодой человек использовал свой богатый опыт информатора в полиции и увлечение сериалом "Место преступления" и даже заплатил актерам за представление. Прежде чем стражи порядка разобрались, кто виноват и кому верить, девушка провела несколько месяцев в тюрьме.

***

В течение 16 месяцев сорокалетний японец разослал 70 посылок со всякой ерундой, в том числе грязное белье пожилых дам, четырем его обидчикам из школы. Чтобы его не вычислили и чтобы наверняка адресаты получили свои подарки, в поле "Отправитель" он указывал адрес обидчика и отправлял по неизвестному адресу. Таким образом, посылки вручались непосредственно хулиганам.

***

Художник Джеймс Уистлер поругался со своим кредитором и работодателем Фредериком Лейландом, которому не понравился дизайн столовой, и тот отказался заплатить мастеру. Обидеть художника может каждый, но Уистлер не изменил своему замыслу и изобразил на стене двух воинственных павлинов, сражающихся как два заправских петуха.

***

Роджер Андерсон нашел способ борьбы с телемагазинами, утомившими своими навязчивыми звонками, от которых даже черный список не спасает. "Веселый Роджер" - это телефонный бот, созданный чтобы тратить время телемагазинов. Сегодня уже тысячи подписчиков помогают Андерсену спамить телемагазины. Чего стоит только один сценарий "Сумасшедшей Мари", которая начинает разговор с невинного "Але?" и потом развлекает продавцов в течение 45 минут рассказами о славных былых деньках.

***

Джон Клиз посвятил своей бывшей жене целый камеди тур "Алименты", с которым гастролировал по всей Америке, и во время каждого выступления выставлял бывшую на посмешище.

***

Однажды учитель по фамилии Уизерспун сказал Тиму Мартину, что тому никогда не добиться успеха, и теперь в его честь названо более 800 пабов в Англии и Ирландии.

***

После того, как отец подписал обязательство продать дом стоимостью 500 тыс. долларов, мужчина из Флориды решил наложить броский макияж на недвижимость. Он не просто расписал всеми цветами радуги стены, но и лужайку, и дерево, и почтовый ящик.

***

После того, как соседи сдали женщину властям, так как она неофициально сдавала свой дом в аренду на известной он-лайн площадке, дама украсила фасадную стену красноречивыми смайликами. Теперь соседи раздумывают, законно ли это - использовать смайлы на стенах.

***

Бьяджо да Чезена из Ватикана обвинил Микеланджело в том, что на картине "Страшный суд" изображено слишком много нагих людей, и удостоился чести быть увековеченным на картине в аду в виде царя Миноса, судьи душ умерших, с ослиными ушами.

***

Король Португалии Педро через несколько лет отомстил за смерть своей возлюбленной Инес де Кастро, к которой в 1355 недовольный отец король Афонсо 4 подослал убийц, ибо она была недостаточного благородного происхождения для его сына. Через два года Педро сверг папашу и, став королем, первым делом нашел двоих убийц и публично казнил, вырвав им сердца.

***

Житель Токио очень расстроился, когда обнаружил, что с его велосипеда сняли сидушку, и он решил, что только собственноручная кража 159 сидушек в состоянии утолить жажду мести. Когда его, наконец, поймали, было заявлено: "Я хотел, чтобы все почувствовали, через что мне пришлось пройти, и я совершил эти кражи в отместку."

***

В 2013 году соучредителю корпорации по информационной безопасности Ричарду Нилу пришлось со скандалом покинуть свое детище. Выждав несколько месяцев, пока компания подготовит проект для очень жирного клиента, компании Авива, он взломал систему и украл данные со всех 900 айфонов, принадлежащих сотрудникам заказчика. Сама фирма потеряла 135 тыс. долларов на сделке с Авивой и еще 840 тыс. долларов на других контрактах, а Нил поплатился 18 месяцами тюрьмы.

***

Британская портретистка Дафна Тодд выбрала не самый быстрый способ отомстить. Однажды она потратила 4 часа в рождественский выходной, чтобы добраться до заказчика, но парень не захотел вылезать из постели. Поэтому когда портрет таки был окончен, выяснилось, что она пририсовала дьявольские рожки под волосами, которые стали видимы только спустя некоторое время, когда верхний слой краски поблек.

***

Корина Кавана была не самой бедной девушкой в Буэнос-Айресе, когда мать благородного семейства запретила своему знатному отпрыску жениться не ней. Гордая, но не кровожадная девица возвела небоскреб между особняком зазнавшихся аристократов и их любимой церквушкой, чтобы вид из окна теперь выходил не на прекрасный храм, а на заднюю часть многоэтажки.

***

Когда отношения звезды реалити шоу Брэнди Глэнвиль с мужем испортились, но дело до развода еще не дошло, она решила слегка омолодить свои гениталии с его кредитной карты. Звезда заявила: "Я решила, что раз он пользовался моей вагиной, он должен купить мне новую."

***

Один из богатейших людей мира Гарри Маклав был обязан разделить свои несколько миллиардов с женой после развода, но потом немного утешился, разместив огромную картину, изображающую его со своей новой пассией на здании, где собиралась поселиться бывшая супружница.

***

Фрэнк Оушен, имеющий определенные контрактные обязательства с лейблом Def Jam, выполнил последний пункт контракта весьма своеобразным образом. Вместо хитов, он предоставил 45-минутную видеоальбом, видеоряд которого представлял его самого, мастерящего лестницу. Правда, уже на следующий день певец выпустил альбом, принесший ему и славу, и деньги, и при этом не пришлось делиться ни с кем.

***

Легендарный автор Харлан Элисон, дискутируя с издательством по поводу гонорара, послал им по почте 213 кирпичей и одного дохлого суслика. Каждая бандеролька была оплачена получателем.

***

После болезненного разрыва бывший бойфрэнд Дженнифер Фицджеральд приобрел на ее имя автомобиль и припарковал в Аэропорте Чикаго О'Хара, где тот благополучно простоял 2 года, собирая сотни штрафов и пени на сотни тысяч долларов.