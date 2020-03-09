Могут ли наши домашние животные заболеть коронавирусом

Количество заболевших коронавирусом в мире растет с каждой секундой. В ВОЗ заявили, что уровень угрозы возникновения эпидемии не просто высок, а "очень высок". Уже второй случай коронавируса был зарегистрирован в Калифорнии, еще один - в Орегоне, к тому же вирус продолжает угрожать здоровью мировой экономики. Если жизнь людей вас не очень беспокоит, то возможно заинтересует тот факт, что положительный результат на коронавирус был обнаружен у собаки в Гонконге.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, представитель Департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны окружающей среды Гонконга сообщил, что у щенка был выявлен "слабоположительный" вирус. Одновременно с этим утверждается, что "нет никаких доказательств того, что домашние животные могут быть заражены или служить источником инфекции для человека". Другими словами: не стоит паниковать.

Что же известно о псе с положительным результатом на коронавирус?

По состоянию на сегодняшний день животное находится на карантине в Гонконгском виварии и подвергается более детальному обследованию с целью определить, действительно ли пес "подцепил" вирус или это всего лишь "попавшие на собаку элементы окружающей среды". Ибо на карликовом шпице обнаружили "слабоположительный результат" после того, как заболела хозяйка щенка, 60-летняя бизнес-леди Ивонн Шао Хау Юй.

Значит ли это, что собаки (или животные вообще) могут заболеть коронавирусом?

Очень, очень маловероятно, что этот конкретный штамм коронавируса может передаваться сабакам или другим животным от человека. Доктор Джонатан Рунстадлер, профессор кафедры инфекционных заболеваний и общего здравоохранения в Школе ветеринарной медицины им. Каммингса при Университете Тафтса, сделал официальное заявление для общенациональной ежедневной газеты, что имеющихся доказательств не достаточно, чтобы утверждать, что животные могут учувствовать в цепи обмена коронавирусом.

"Из полученной информации мы не можем сделать окончательные выводы, что данный конкретный китайский пес болен коронавирусом, и никто на сегодняшний день не может утверждать, что положительный анализ не является всего лишь образцами окружающей среды, обнаруженными на собаке". Он также добавил, что "не смотря на то, что коронавирусы принадлежат группе патогенов, носителями которых являются все млекопитающие, это не означает, что животные (или их хозяева) находятся в опасности".

"Существует слишком много неизвестных вводных (и это касается любого вновь появившегося вируса), а именно 1) не известен механизм заражения и передачи этого вируса и, возможно, некоторые структуры вируса могут быть общими разных млекопитающих, например, и человека, и собаки; 2) носителем инфекции может быть любой организм, и следовательно передача от домашнего животного к человеку не исключена; 3) возможно, вирус способен очень быстро адаптироваться и таким образом распространяться и на другие организмы".

Из этого следует, что технически собаки тоже могут болеть коронавирусом.

Помните, что, по данным ВОЗ, коронавирус принадлежит к "большому семейству вирусов, вызывающих болезни различной степени тяжести, от простуды до самых тяжелых заболеваний", и именно этот конкретный штамм представляет непосредственную ​​угрозу в настоящее время, так как это "новый штамм, который ранее не был идентифицирован у людей". Кроме того, коронавирусы являются "зоонозными" инфекциями, что означает, что они "способны передаваться от животных к людям".

Эксперты беспокоятся не о том, что люди начнут заражать собак (и других тварей) вирусом, а о том, что собаки станут источником инфекции. Коронавирусная болезнь - распространенная кишечная инфекция у собак, особенно у щенков. Расстройство кишечника, вызванное данной инфекцией, длится недолго, как правило, и проявляется ощущениями дискомфорта в животе".

Как собака может получить коронавирус?

Чаще всего заражение происходит через экскременты, но собака может заболеть, поев из миски зараженной собаки. Лекарства для лечения животных от коронавируса пока еще не существует. Но хорошая новость заключается в том, что собаки не умирают от болезни, а всего лишь маются животиком несколько дней, а затем поправляются самостоятельно. Если вам кажется, что у вашей собаки есть коронавирус, посетите ветеринара как можно скорее... и захватите пса.