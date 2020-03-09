Точный гороскоп на понедельник: Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день

Сегодня гороскоп обещает достаточно спокойный, но интересный день. Ситуации, которые обычно могли вызвать острый конфликт, сегодня могут быть легко решены с помощью удачной шутки или взаимовыгодного компромисса. Используйте этот момент для достижения договоренностей с коллегами и близкими людьми, планирования глобальных проектов и ведения ответственных переговоров. В целом день склоняет к интеллектуальному труду, учебе и вдумчивому анализу, поэтому сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. В делах не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все "за" и "против".

Овен

Сегодня каким бы опытом Овен ни обладал, ситуация может на какое-то время поставить его в роль ученика. Возможно, ему будет необходимо проконсультироваться с кем-то более опытным или же начальство возьмет Овна под свой личный контроль. А может быть, Овен почерпнет нужные ему для работы сведения из чужого разговора. В любом случае, сегодня ему стоит прислушиваться к советам других и помнить: если хочешь добиться успеха, учиться никогда не поздно.

Телец

Звезды гороскопа предлагают Тельцу задуматься о перспективах. Бездумно плыть по течению - не та стратегия, которая способна вознести до самых высот. Возможно, жизнь Тельца вошла в колею и не оставляет времени на продвижение, но сегодня - хороший день для того, чтобы трезво оценить свой потенциал. Быть может, Телец обнаружит, что на своем месте он уже достиг "потолка", и этот "потолок" весьма невысокий. В этом случае, ему стоит подумать о том, как кардинально изменить ситуацию к лучшему.

Близнецы

Близнецам ни в коем случае не стоит смешивать личные отношения и работу, хотя ситуация будет их к этому склонять. Возможно, кто-то из знакомых Близнецов попросит помочь ему своими профессиональными навыками, а может быть, даже попытается втянуть Близнецов в какие-то дела с использованием их служебного положения. Звезды гороскопа говорят, что делать этого сегодня не следует, иначе Близнецы будут жалеть. В лучшем случае они навредят работе или дружбе, в худшем - и тому, и другому.

Рак

Раку в течение дня не раз придется вспомнить поговорку: "Сколько людей, столько и мнений". По самым, казалось бы, незначительным и простым вопросам, у него то и дело могут возникать разногласия и даже стычки с окружающими. Неудивительно, что и мнение вышестоящих сегодня вряд ли будет совпадать с мнением Рака, что может порой его удручать. Однако здесь звезды гороскопа советуют Раку уступить свои позиции без боя - как говорится, начальству виднее, по крайней мере в этот день.

Лев

Сегодня день потребует от Льва таких качеств, как точность и собранность. Никаких домыслов и тем более фантазий - и ситуация, и люди вокруг будут требовать от Льва только фактов. Ничто сегодня не способно вывести окружающих из себя больше, чем слова Льва: "мне кажется" и "я думаю". Если Лев хочет, чтобы его заметили и оценили, сегодня ему стоит озвучивать свои мысли на языке статистики, графиков и цифр.

Дева

Сегодня в течение дня Дева будет неравнодушна к точным цифрам и фактам! Идет ли речь об учебе, сложных расчетах или пунктах договора, написанных мелким шрифтом, Дева сумеет разобраться во всем и сделать правильные выводы. Однако звезды гороскопа предупреждают: если Дева не найдет сегодня достойное применение своей внимательности, то рискует растратить ее на пустяки. Ведь считать можно и ворон за окном, но зачем? Тратить на это такой продуктивный день было бы просто обидно.

Весы

Весы не будут рваться на первые роли, однако им отлично удастся проявить себя на вторых! Особенно хорошо у Весов получится действовать в команде или же выполнять чьи-то точные указания. Единственное условие - Весы сегодня должны четко понимать всю логику процесса: кто что делает и за какой участок работ отвечает. Роль безмолвного и равнодушного исполнителя не для них!

Скорпион

Сегодня - отличный день для того, чтобы Скорпион завязал полезное знакомство. Его коммуникабельность и креативность на высоте, он полон интересных идей и сумеет донести их до кого угодно. Звезды гороскопа говорят, что Скорпиону может представиться шанс завести деловой контакт в любой, даже самой неформальной, обстановке. В коридоре, на улице, на вечеринке - везде Скорпион сегодня может встретить человека, знакомство с которым окажет влияние на его дальнейшую карьеру. А может быть даже, судьбу.

Стрелец

Звезды гороскопа настоятельно советуют Стрельцу заняться разработкой какого-то достаточно амбициозного проекта. Не скромничайте, у вас в запасе наверняка есть такой! Идет ли речь о карьерных планах Стрельца или же о том, как устроить свою личную жизнь, сегодня - хороший день для того, чтобы перевести эти мысли из разряда фантазий в разряд первоочередных дел. И, главное, продумать все детали. Осуществив это сегодня, Стрелец сделает первый шаг навстречу своим самым смелым мечтам!

Козерог

Сегодня у Козерога есть шанс узнать инсайдерскую информацию, которая поможет ему продвинуться вперед! Возможно, ему удастся случайно услышать то, что не предназначалось для его ушей, или же прийти к нужному умозаключению на основе слухов и другой обрывочной информации. Главное, что благодаря стечению обстоятельств или своим аналитическим способностям, Козерог сегодня может получить в руки ключ, открывающий двери к новым достижениям и успехам.

Водолей

Водолею стоит подумать над тем, что именно в последнее время он делал не так, где совершил ошибку. День наделяет его не только самокритичностью, но и способностью посмотреть на себя со стороны, беспристрастно оценив свои действия. Возможно, в каких-то вещах Водолей поторопился, сбился с пути или просто не довел дело до конца? Понять это сегодня - значит сделать первый шаг к тому, чтобы со временем исправить ситуацию.

Рыбы

Сегодня в каком-то вопросе от Рыб может потребоваться сделать выбор, и им будет нелегко принять решение. Как поступить, если в обоих вариантах присутствуют свои очевидные минусы и плюсы? Звезды гороскопа не советуют Рыбам торопиться. Даже если ситуация подгоняет их в спину, сегодня Рыбам не стоит идти у нее на поводу. Пусть решение как следует созреет, отлежится. Возможно, есть шанс найти компромисс? А может быть, пока Рыбы думают, появится еще и третий вариант?