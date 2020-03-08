Полнолуние 9 марта: что ни в коем случае нельзя делать
9 марта 2020 года произойдет мартовское полнолуние. Оно состоится в 21:49 по бакинскому времени в созвездии Девы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, этот период привлечет энергетический поток напряжения, что может сильно повлиять на самочувствие людей. Астрологи предполагают, что в полнолуние человек может стать более требовательным и категоричным. Правда, это же поможет проявиться решительности, что эффективно скажется на любовной сфере.
Специалисты считают, что в само полнолуние нерастраченная энергия разрывает нас на части. У многих людей в полнолуние начинается бессонница - избыток накопленной энергии не дает уснуть. В момент полнолуния очень легко потерять над собой контроль.
Как известно, в дни полнолуния обостряются нервные расстройства, лунатики бродят во сне, увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. Люди раздражаются, ссорятся и скандалят.
Астрологи предупреждают, что в данный период Луна особо активная, поэтому энергетически сильно влияет на все аспекты земной жизни. В полнолуние рекомендуется удержаться от многих дел, поскольку они не увенчаются успехом.
Не желательно 9 марта заниматься уборкой в доме, поскольку она будет иметь хаотичный характер и это может привести к неожиданному результату. Плохо в полнолуние употреблять алкоголь, поскольку есть вероятность получить сильное отравление. Это же касается и крепкого чая с кофе. Из-за бесконтрольного энергетического потока может появиться мигрень, обостриться хроническое заболевание, развиться общее недомогание.
Полнолуние 9 марта 2020: какие существуют запреты
Полнолуние - это период, в который вести себя рекомендуется более осмотрительно, чем в другие дни. Некоторых вещей в поведении лучше вообще избегать:
выяснения отношений, причем любых - и личных, и рабочих. Это может привести к ссоре;
обращений с просьбой к вышестоящему руководству - не исполнится;
импульсивных покупок. Деньги разойдутся на ненужные приобретения;
физических нагрузок. Фитнес и не очень активный спорт допустимы, но не более. Иначе пострадает сердечно-сосудистая система;
употребления медицинских препаратов сильного действия. Их воздействие может оказаться непредсказуемым;
просмотра ужастиков и других передач, способных взбудоражить воображение.
Чего нельзя делать в полнолуние:
затевать ремонт;
выбрасывать вещь, если терзают сомнения;
откладывать на потом решение важных вопросов и начинания.
давать или брать деньги (вещи) в долг;
вести полемику, поскольку конфликт растянется во времени и причинит много неприятностей;
просить о помощи, тем более у тех, кто выше по статусу.
Желательно отказаться, от проведения хирургических вмешательств. Хирургические операции в полнолуние сопровождаются значительными кровопотерями. Инфекционные заболевания бактериальной природы начинаются утром, в полнолуние. Празднества и свадьбы нежелательны.
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