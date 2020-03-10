Какие вещи в вашем доме радиоактивны

Источником радиации может стать не только атомная электростанция. Многие предметы, которые окружают нас ежедневно в быту, тоже радиоактивны. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какие вещи в вашем доме могут быть опасны для здоровья.

Посуда

Как ни странно, но посуда - один из источников радиации. Это касается изделий из хрусталя. Дело в том, что материал содержит свинец. Стоя в серванте, хрусталь не навредит, а при хранении в нем продуктов может оказаться опасен. Еще радиоактивна посуда из глины и керамики, если она отлита яркой желтой или оранжевой глазурью. В ней содержатся соли урана.

Журналы

Один журнал не доставит никому вреда, но, если вы коллекционируете их уже более 10 лет, стоит задуматься об уборке. Типографская краска, которую используют в печати, содержит каолин. Это разновидность белой глины. Каолин способен накапливать изотопы урана и тория.

Наполнитель для кошачьего туалета

Материал, из которого делают кошачьи наполнители, содержит бентонит. Он хорошо впитывает влагу и нейтрализует запахи, однако тоже может содержать остатки урана и тория.

Керамическая плитка

Еще один источник опасности - плитка в ванной комнате. Количество вредных веществ в санузлах увеличивается, поскольку помещения не проветриваются. И опять виновата глина, из которой делают керамическую плитку. Если сырье добыли из загрязненных месторождений, оно может излучать радиацию.