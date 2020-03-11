Найден способ передавать электроэнергию из космоса

Российские ученые придумали способ, как передавать электроэнергию из космоса. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу по интеллектуальной собственности, передает Day.Az.

Специалисты предложили развернуть на высоте от 300 до 1000 километров космическую солнечную электростанцию, которая с помощью микроволн будет передавать на Землю солнечную энергию, накопленную в аккумуляторах.

По словам ученых, подобный способ будет более экологичным, чем традиционные, так как позволит сократить использование углеводородного топлива. Кроме того, он обеспечит возможность передавать электроэнергию непосредственно в районы ее потребления, в том числе в труднодоступные и высокоширотные зоны, не возводя наземные линии электропередачи большой протяженности.

Как отмечается в патенте, идею создания солнечной космической электростанции впервые предложили американские специалисты еще в 1971 году, однако тогда приемную станцию предполагалось размещать на экваторе. Российская же разработка позволит размещать станции приема в любом месте.