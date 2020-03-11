7 знаменитых модных домов, которыми управляют женщины
Среди самых знаменитых элитных модных домов есть и такие, которыми управляют женщины.
Наверное, самой известной является Миучча Прада, которая возглавляет компанию с 1978 года.
Ниже Day.Az со ссылкой на Вести расскажет о 7 люксовых компаниях, работающих в области моды, которые находятся под управлением женщины.
Prada
Глава компании: Миучча Прада
Миучча Прада возглавляет Prada начиная с 1978 года. Бренд был основан ее дедом в 1913 году - в то время это была компания, изготавливающая изделия из кожи.
Со временем Prada стала знаменитым брендом, который ассоциируется с одним из самых богатых модных домов в мире. В 1989 году Миучча выпустила свою первую коллекцию одежды.
Rodarte
Главы компании: Кейт и Лаура Малливи
Компания Rodarte была основана в 2005 году под управлением сестер Кейт и Лауры Малливи, которые стоят у руля с самого ее основания. Сестры известны тем, что обращают пристальное внимание на детали. Одно из платьев из ранней коллекции изготавливалось более 150 часов.
Alexander McQueen
Глава компании: Сара Бертон
После смерти Александра Макквина в 2010 года Сара Бертон заняла пост креативного директора в компании.
Она получила всемирное признание, так как стала дизайнером свадебного платья Кейт Миддлтон в 2011 году. Она также была дизайнером платья Пиппы Миддлтон.
В 2019 году Бертон получила награду CFDA International Award, ранее она награждалась званием "Дизайнер года" от British Fashion Awards в 2011 году.
Chloé
Глава компании: Наташа Рамсей-Леви
Наташа Рамсей-Леви занимает должность креативного директора в Chloé с 2017 года. Рамсей-Леви представила свою первую коллекцию Chloé в сентябре 2017 года. Ее дебют вызвал восторг критиков и экспертов в мире моды.
Givenchy
Глава компании: Клэр Уэйт Келлер
Клэр Уэйт Келлер занимает должность креативного директора Givenchy с 2017 года. До этого она работала в таких компаниях, как Calvin Klein, Gucci и Chloé.
Она прославилась тем, что стала дизайнером свадебного платья Меган Маркл на свадьбе с принцем Гарри.
Chanel
Глава компании: Вирджини Виар
После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году Вирджини Виар заняла пост креативного директора в Chanel.
Она начала работать в компании в 1987 году и со временем стала правой рукой Лагерфельда. Она также стала первой женщиной у руля Chanel со времен основателя дома моды Габриэль Шанель.
Fendi
Глава компании: Сильвия Вентурини Фенди
Сильвия Вентурини Фенди занимает пост креативного директора в Fendi. Ранее она была креативным директором мужской одежды, аксессуаров и одежды для детей того же бренда. В 2019 года, после смерти Карла Лагерфельда, она стала креативным директором всего бренда в целом.
Она является единственным членом семьи Фенди, который по-прежнему работает с брендом. Она работает в компании с 1995 года.
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