НЛО размером с планету пролетело возле Солнца

Американские астронавты засняли на видео пролетевший у Солнца гигантских размеров неопознанный летательный объект, который чуть не коснулся светила, пишет портал "Планета новости" со ссылкой на соответствующее видео на канале "The Hidden Underbelly", сообщает therussiantimes.com.

НЛО на большой скорости промчался возле Солнца. Видеоролик привлек большое внимание поклонников теории заговора и обычных пользователей интернета, передает Day.Az со ссылкой на therussiantimes.com.

Кадры с гигантским НЛО опубликованы на канале The Hidden Underbelly 2.0, посвященному странным и загадочным событиям. Ведущий канала отметил, что данный объект по размеру больше таких планет, как Меркурий, Венера и Земля. По форме он напоминает колесо Иезекииля: в середине круга расположен крест.

Данное заявление НАСА еще не прокомментировало.

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