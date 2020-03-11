https://news.day.az/unusual/1211064.html Сантехники спасли щенка, провалившегося в канализационную трубу - ВИДЕО
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Сантехники спасли щенка, провалившегося в канализационную трубу - ВИДЕО
Джозеф Иган, австралийский водопроводчик, запечатлел операцию спасения 2-дневного щенка, застрявшего в трубе в хозяйском жилище, находящемся в городе Бинли (штат Квинсленд, Австралия).
Сантехник использовал камеру видеонаблюдения для определения местонахождения щенка, а затем, чтобы вызволить маленького пленника из заточения, спасателям пришлось разобрать пластиковый водопровод, передает Day.Az со ссылкой на ai77.com.
Со слов Джозефа Игана, щенок, упавший с водосточной трубы, пережив не самые приятные моменты в своей жизни, не пострадал.
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