Сантехники спасли щенка, провалившегося в канализационную трубу

Джозеф Иган, австралийский водопроводчик, запечатлел операцию спасения 2-дневного щенка, застрявшего в трубе в хозяйском жилище, находящемся в городе Бинли (штат Квинсленд, Австралия).

Сантехник использовал камеру видеонаблюдения для определения местонахождения щенка, а затем, чтобы вызволить маленького пленника из заточения, спасателям пришлось разобрать пластиковый водопровод, передает Day.Az со ссылкой на ai77.com.

Со слов Джозефа Игана, щенок, упавший с водосточной трубы, пережив не самые приятные моменты в своей жизни, не пострадал.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

