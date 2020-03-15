Планету Х начали искать на орбите Сатурна

В настоящее время гипотетическую Планету Х, которая может стать девятой планетой Солнечной системы, ищут на орбите Сатурна, сообщил ТАСС профессор Калифорнийского технологического института (США) Константин Батыгин, передает Day.Az.

"Тот объект, который мы ищем, имеет массу в пять или шесть земных, поэтому [космический телескоп] WISE [Wide-Field Infrared Survey Explorer] не смог бы его разглядеть. Сейчас коллеги, особенно во Франции, пытаются обнаружить гравитационный сигнал девятой планеты на орбите Сатурна, потому что зонд Cassini, который был спутником Сатурна, мог его уловить", - сказал ученый.

По его словам, анализ данных, полученных Cassini, займет один-два года, после чего в Чили начнет работу широкоугольный обзорный телескоп-рефлектор Large Synoptic Survey Telescope (LSST). "И есть хорошая вероятность, что он прямым путем сможет найти девятую планету. Я думаю, что мы получим какой-то ответ на эту задачу года через три. Может быть, пять лет, если нам не повезет. Если нам очень не повезет - через десять", - отметил Батыгин.