Раскрыта главная загадка Урана

Астрономы Мэрилендского университета в США предложили объяснение, почему Уран вращается вокруг своей оси по часовой стрелке под углом в 98 градусов. Причиной аномалии может быть наличие в прошлом гигантской кольцевой системы. Об исследовании, которое раскрывает главную загадку ледяного гиганта, сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи подвергли сомнению основную гипотезу, согласно которой Уран пережил несколько столкновений с крупными небесными телами на ранних этапах существования Солнечной системы. Уран и Нептун имеют схожие периоды вращения, что указывает на то, что обе планеты сформировались в одинаковых условиях. Если бы Уран претерпел столкновения, то это повлияло бы на период. Кроме того, удары, скорее всего, разрушили бы его спутниковую систему, однако луны ледяного гиганта по размеру и расстоянию от планеты напоминают галилеевы спутники Юпитера, что указывает на отсутствие сильного воздействия.

Согласно специалистам, эти проблемы решаются, если предположить, что у Урана была достаточно большая кольцевая система, способная вызвать прецессию - колебания оси вращения. Эта прецессия могла сочетаться с орбитальной прецессией, когда возмущение испытывает сама орбита планеты вокруг Солнца. В результате возник спин-орбитальный резонанс, когда синхронизируется орбитальное движение небесного тела и его вращение вокруг своей оси. Резонанс, в свою очередь, может генерировать большой осевой наклон.

Согласно результатам моделирования, кольцевая система могла обеспечить наклон лишь в 70 градусов. Таким образом, ученые не исключают влияние одного единственного столкновения с планетой, масса которой достигала половины массы Земли. Это более вероятный сценарий, чем серия подобных столкновений.