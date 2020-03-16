Почему нельзя мыться каждый день

Многие ежедневно принимают душ и уже не представляют, как можно обойтись без утреннего и вечернего ритуала. "Рамблер" расскажет, как часто нужно мыться, передает Day.Az.

Во время принятия душа мы тщательно протираем тело, смывая при этом защитную пленку кожи, которая состоит из органических кислот, кожного сала и бактерий и защищает нас от воздействия внешней среды и микробов. И если этот ритуал повторять ежедневно, а то и несколько раз в день, кожа будет меньше защищена от инфекций. Из-за частого мытья она также может пересыхать, а у некоторых людей даже появляются признаки грибковых заболеваний. Еще из-за ежедневного приема душа может нарушиться нормальная микрофлора, которая борется с вредоносными организмами.

Для поддержания чистоты взрослому человеку дерматологи советуют принимать душ два раза в неделю. Однако частота мытья также зависит от индивидуальных особенностей организма и от многих других факторов.

Также не рекомендуется ежедневное использование мыла и гелей для душа.