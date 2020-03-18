Кубики LEGO могут не разрушаться в морской воде более тысячи лет

Британские экологи и океанологи выяснили, что кубики LEGO могут плавать в морской воде, не разлагаясь, в течение 1300 лет. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Environmental Pollution, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Кубики LEGO - одна из самых популярных детских игрушек, и их главным плюсом всегда считалась высокая прочность. Поэтому нас совсем не удивило то, что их состояние мало изменилось даже через десятилетия свободного плавания в море. С другой стороны, то, что они могут прожить в океане свыше тысячи лет, стало сюрпризом даже для нас", - прокомментировал один из авторов исследований, доцент Плимутского университета (Великобритания) Эндрю Тернер.

Каждый год в сточные воды и на свалки попадает примерно 300 миллионов тонн пластикового мусора, большую часть которого почвенные микробы не могут разложить. В результате этот мусор остается в почти нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет. Когда он попадает в Мировой океан, то сбивается в огромные кучи, подобные так называемому "большому мусорному пятну" в Тихом океане.

Как показывают наблюдения, частицы мусора долго в воде не задерживаются: по всей видимости, их съедают морские животные. Как выяснили канадские исследователи два года назад, каждый год человек в среднем проглатывает около 40-60 тысяч микрочастиц пластика.