Samsung Q-Drive: чистая и быстрая стирка при помощи высоких технологий

После представления миру технологии Add Wash, которая обозначила совершенно новую эру в стирке белья, Samsung все время совершенствовал свою продукцию, добиваясь увеличения эффективности стирки при минимальных усилиях. Спустя несколько лет инженеры компании совершили прорыв, представив миру технологию QuickDrive™. Новая технология сокращает время стирки в 2 раза и уменьшает энергопотребление на 20%, сохраняя при этом идеальный результат. Основой новой технологии является специальный барабан стиральной машины, который совершает движение сразу в двух векторах. Таким образом, задняя стенка конструкции вращается независимо от основного барабана. Это усиливает динамику моющего раствора в несколько раз, обеспечивая более быструю, эффективную и деликатную стирку. Теперь, например, программа стирки хлопка, занимавшая 131 минуту, в стиральных машинах с технологией QuickDrive™ длится всего 66 минут, экономичная программа - 58 минут вместо 115, а ускоренная стирка занимает всего 39 минут вместо 59.

Не смотря на сокращение времени стирки, результаты всегда остаются отличными, также благодаря технологии Eco Bubble и Bubble Soak. Если в первом случае - это специальный генератор, который создает пузырьки, растворяя моющее средство в воде и насыщая его кислородом, то во втором - это новшество, тщательно пропитывающее этими пузырьками ткань. Таким образом при помощи активной пены Eco Bubble™ гарантирует тщательное отстирывание даже при низких температурах, экономя при этом на потреблении электричества. А "Интенсивное замачивание" Bubble Soak позволяет бережно и эффективно отстирывать различные виды загрязнений, а также удалять любые трудновыводимые пятна всего одним нажатием кнопки. Так белье тщательно замачивается в пузырьках, что помогает моющему средству глубоко проникнуть в ткань и разрушить саму структуру пятна.

Дополнительно стиральная машина оснащена программой очистки с помощью пара. Таким образом, QuickDrive™ не только идеально отстирывает вещи, но также дезинфицирует их. Вместо того, чтобы выпускать пар сверху, паровой цикл Samsung выпускает пар из нижней части стиральной машины, пропаривая каждую вещь в барабане. Такая действительно глубокая очистка с помощью пара позволяет удалять 99,9% бактерий и деактивирует аллергены на вашей одежде.

Дополнительную информацию о стиральных машинах Samsung Add Wash с технологией QuickDrive ™ можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.