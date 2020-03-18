Загадочные круги из костей мамонтов оказались временными жилищами древних охотников

Археологи провели первую "перепись" останков мамонтов и других животных, найденных в загадочной костяной структуре рядом с деревней Костенки в Воронежской области. Эта структура оказалась не постоянным жилищем древних людей, а, скорее, временным лагерем. Статью исследователей опубликовал научый журнал Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оказалось, что [стоянка] Костенки-11 представляет собой крайне редкий пример того, как палеолитические охотники-собиратели жили в очень суровых условиях. Что заставило их поселиться здесь? Одной из возможных причин этого было то, что и людей, и мамонтов привлекали местные ручьи, не замерзавшие зимой, что было крайне большой редкостью в ледниковую эпоху", - рассказал об исследовании один из его авторов, археолог из Эксетерского университета (Великобритания) Александр Прайор.

За последние полвека, как отмечает Прайор, археологи открыли более 80 загадочных структур из костей мамонтов и других крупных животных ледникового периода - оленей, медведей или лошадей. Эти останки были уложены в круги диаметром около девяти метров.

Археологи находили подобные сооружения в основном на территории России и Украины - в отложениях, которые сформировались во время последнего наступления ледников. Оно началось примерно 25 тыс. лет назад и закончилось около 18 тыс. лет назад.

Ученые до сих пор спорят, для чего были нужны эти сооружения. В частности, многие антропологи считают, что эони представляли собой стены жилищ охотников-собирателей, которые переживали в них наступление ледников, не мигрируя на юг или запад. Другие ученые не согласны с этим: по их мнению, размеры подобных структур невелики, а климат той эпохи был очень суров для подобных поселений.

Прайор и его коллеги попытались получить более конкретный ответ на этот вопрос. Для этого они изучили несколько сотен костей, которые советские и российские археологи нашли в одном из таких сооружений на стоянке Костенки-11.

Колодец каменного века

Ученые вычислили возраст костей, а также проанализировали то, в каких условиях их нашли. Благодаря этому они составили полную картину того, как выглядели эти предположительные жилища древних людей.

В частности, рядом с костяными стенами археологи нашли останки растительности, а также множество мелких костей других животных, в том числе оленей, лисиц, медведей, волков и песцов. Часть из них древние люди могли использовать для того, чтобы укреплять стены, а другие употребляли в пищу или использовали как топливо для костров.

Что самое важное, Прайор и его команда нашли доказательства того, что эти постройки не были постоянным жилищем для древних обитателей той местности. Предположительно, древние люди сооружали такие жилища рядом с горячими ключами или другими постоянными источниками жидкой воды в зимнее время.

Эти ключи привлекали внимание не только человека, но и мамонтов и других представителей ледниковой фауны, на которых могли охотиться древние люди. В пользу этого говорит то, что археологи нашли на территории стоянки около 300 фрагментов каменных орудий труда для разделки туш и очистки шкур.

Дальнейшее изучение "Костенок-11", а также других стоянок такого рода, как надеются ученые, поможет уточнить их роль в жизни первых евразийцев, а также понять, что заставило древних людей покинуть их после того, как площадь оледенения в последний раз достигла максимальных значений.