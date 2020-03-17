Раскрыта многолетняя тайна ДНК

Ученые Института живых систем Университета Эксетера в Великобритании раскрыли многолетнюю тайну ДНК, связанную с чтением генетической информации. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи изучили механизм прекращения транскрипции - процесса, при котором генетическая информация, содержащаяся в ДНК, копируется в виде молекулы матричной РНК (мРНК). Ключевую роль в этом играет фермент РНК-полимераза, которая присоединяется к участку в передней части гена и начинает синтез мРНК, скользя вдоль ДНК. При этом важно, чтобы начало и остановка транскрипции происходила в определенных местах, иначе могут возникать ошибки, опасные для клетки.

Молекулярные биологи в течение 30 лет обсуждают возможные модели, объясняющие, как клетка начинает и заканчивает транскрипцию. Аллостерическая модель предполагает, что химические свойства фермента меняются на концах генов (например, из-за влияния другой молекулы). Согласно модели торпеды, которая противопоставляется аллостерической, специфическая молекула присоединяется к мРНК и перемещается к полимеразе, выталкивая ту с цепи ДНК.

Согласно результатам нового исследования реальный механизм представляет собой комбинацию этих двух моделей. Аллостерическая регуляция играет роль тормоза для РНК-полимеразы и делает ее более легкой мишенью для торпеды.