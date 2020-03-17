В центре Млечного Пути зафиксировали беспрецедентное явление

Астрономы зафиксировали усиление активности сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые установили, что интенсивность ярких рентгеновских вспышек, который испускает радиоисточник Стрелец А* (Sgr A*), увеличилась в три раза с 31 августа 2014 года. Изначально исследователи обнаружили 107 вспышек, произошедших в период с 1999 по 2015 год, с помощью космических телескопов XMM-Newton, Chandra и Swift. При этом с 2014 года возросла интенсивность самых ярких вспышек, а у самых слабых - упала. В период с 2016 по 2018 год были обнаружены еще 14 вспышек.

Последующий анализ показал, что на самом деле интенсивность слабых вспышек не падала и оставалась стабильной в течение всего периода наблюдения. Исследователи также наблюдали Sgr A* в инфракрасной области и подтвердили, что в 2019 году произошли четыре яркие вспышки, что также указывает на беспрецедентную активность черной дыры. Пока неизвестно, что является причиной этого явления.