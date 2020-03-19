Британские ученые доказали одну из главных эволюционных теорий Дарвина

Биологи доказали, проанализировав видовое разнообразие всех отрядов и родов млекопитающих, что подвиды животных действительно играют ключевую роль в их эволюции, как об этом писал Чарльз Дарвин. Об этом в среду сообщила пресс-служба Кембриджского университета со ссылкой на статью в журнале Proceedings of the Royal Society B, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Во второй главе "Происхождения видов" Дарвин пишет, что рода животных, в которых присутствует большое число видов, должны содержать в себе больше "вариаций" этих видов. Мы показали, что подвиды действительно играют важную роль в долговременной эволюции млекопитающих", - сказала Лаура ван Хольштейн, биолог из Кембриджского университета (Великобритания), чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Один из самых ярких примеров эволюции в трудах Дарвина - это история галапагосских вьюрков, небольших птиц семейства воробьиных, весьма различавшихся по питанию и среде обитания.

Эти птицы, как случайно обнаружил великий британский биолог, произошли от одного предка, но впоследствии их облик и в особенности устройство и размеры клюва заметно поменялись при приспособлении к новым экологическим нишам. К примеру, вьюрки, которые начали питаться кровью животных, приобрели острый и тонкий клюв, а их кузены, поедающие семена растений и мякоть кактусов, - очень толстый и прочный.

Изучая видовое разнообразие этих птиц и других животных, которых он повстречал во время путешествия на "Бигле", Дарвин заметил, что этот показатель был неразрывно связан с тем, как много подвидов было у тех или иных представителей фауны. Как правило, чем больше разновидностей встречается у конкретного вида животных, тем больше родичей у них было внутри того рода, к которому они принадлежали.

По стопам Дарвина

Ученые, как отмечает ван Хольштейн, долгое время даже не пытались проверить эту теорию, так как для этого потребуется проведение масштабного генетического анализа для сотен видов животных и еще большего числа их подвидов, что невозможно сделать без массы времени и денег.

Британские биологи выяснили, как можно обойти эту проблему, используя таксономические данные и описания подвидов разных млекопитающих, которые натуралисты собирали в разных уголках планеты на протяжении последних трех веков.

Используя эту информацию, авторы статьи построили несколько вариаций древ эволюции, в которых они учитывали существование подвидов млекопитающих или игнорировали их. Сопоставив их между собой, ван Хольштейн и ее коллеги оценили то, были ли подвиды животных статистически связаны с темпами эволюции тех родов, к которым они принадлежали.

Эти расчеты показали, что млекопитающие, имеющие большое число подвидов, действительно в среднем эволюционировали быстрее, чем это делали их близкие или далекие родичи, принадлежавшие к родам с низким внутривидовым разнообразием.

Подтвердив теорию Дарвина, ученые вдобавок обнаружили, что предсказываемые ей эволюционные тренды сильнее действовали на морских и рукокрылых млекопитающих, чем на их сухопутных "кузенов". Ван Хольштейн и ее команда связывают это с тем, что движение этих животных почти ничто не ограничивает, что способствует формированию новых подвидов и видов в соответствии с законом, открытым Дарвиным более 160 лет назад.