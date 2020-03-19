Точный гороскоп на четверг: День может принести вам немало неожиданностей и сюрпризов

Сегодняшний гороскоп предвещает очень нестабильный в эмоциональном плане день, что может принести вам немало неожиданностей и сюрпризов. На протяжении дня периоды спокойствия могут неожиданно сменяться бурной деятельностью. Возможны резкие перепады настроения и даже странные чувства и желания. Зато сегодня отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.

Овен

Сегодня судьба может совершить неожиданный поворот в жизни Овна, открывая перед ним новые горизонты. Правда, чтобы вписаться в этот поворот, от него может потребоваться в считанные минуты принять решение, способное изменить жизнь! Так что звезды гороскопа советуют Овну сегодня не выпадать из реальности и держать руку на пульсе событий. Лучше самому решить, воспользоваться шансом или нет, чем потом укорять себя за то, что этого шанса даже не заметил.

Телец

Сегодня Телец будет склонен демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины - особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. Впрочем, звезды гороскопа предоставляют Тельцу большой запас прочности: его целеустремленному желанию довести любое дело до конца можно только позавидовать! Что же касается окружающих, то их попытки отвлечь Тельца вряд ли приведут к результату. Ну а если приведут, им же хуже: сегодня выведенный из себя Телец опаснее разъяренного быка!

Близнецы

Сегодня у Близнецов будет шанс изменить свое мнение о каком-то человеке. Возможно даже, что этим человеком окажутся они сами. В течение дня кто-то из окружения Близнецов вполне может продемонстрировать совершенно необычное поведение: "серая мышка" войдет в образ женщины-вамп, скряга расщедрится на угощение, недалекий коллега произведет на свет умную мысль... Впрочем, и сами Близнецы вряд ли сегодня станут исключением, удивив окружающих новыми проявлениями своей многогранной натуры.

Рак

Сегодня, вставая утром с постели, Рак не может даже предположить, какие изменения произойдут в его жизни! Этот день может оказаться поворотным: события обещают развиваться не так, как он предполагал, заставляя Рака прямо на ходу принимать важные решения. Неожиданные известия, дела, новые знакомства - любое событие сегодня имеет шанс отразиться на судьбе Рака, оставив в его жизни значительный след. Ему следует помнить об этом, за что бы он сегодня ни брался и какие бы решения ни принимал.

Лев

Сегодня Льву следует прислушиваться к своей интуиции - она поможет ему ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. День обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы - непредсказуемыми. Позитивный настрой, любознательность и толика авантюризма помогут Льву максимально использовать возможности сегодняшнего дня, в том числе и в романтическом плане. Лев имеет шанс встретить человека, заставляющего его сердце учащенно биться.

Дева

Сегодня у Девы будет плохо с чувством юмора - особенно если оно направлено в ее адрес! В течение дня у нее в душе может накапливаться раздражение, которое Дева с удовольствием выплеснет на головы любого, кто рискнет над ней подшучивать или ей возражать. Чтобы не провоцировать окружающих, да и саму себя, Деве сегодня полезно уйти с головой в дела и заботы - здесь ее серьезность будет играть ей только на руку.

Весы

Сегодня день предоставляет Весам прекрасную возможность одержать победу над кем-то, возможно даже - не одну! Даже если доказывать свое превосходство не входит в их планы, ситуация может раз за разом подталкивать Весы к этому, предоставляя им шанс показать себя с самой выгодной стороны. Это может касаться работы, учебы, дружбы, романтических отношений - словом, любой сферы жизни Весов, где они способны продемонстрировать свои таланты хотя бы перед одним зрителем.

Скорпион

Сегодня большую часть дня деловая активность Скорпиона будет практически равна нулю, зато он с удовольствием проведет свое свободное время с близкими и друзьями. Возможно даже, Скорпион неожиданно для себя выступит инициатором дружеской вечеринки, пикника или совместного похода в кино. А вот перспектива активного отдыха способна привести Скорпиона в ужас: сегодня день, когда он больше всего на свете ценит отдых, уют и комфорт.

Стрелец

Сегодня как бы ни хотел Стрелец расслабиться и отдохнуть, ситуация не позволит ему это сделать. События будут требовать активного участия Стрельца, раз за разом выдергивая его из состояния блаженного ничегонеделанья! В конце концов, Стрельцу ничего не останется, как втянутся в этот навязанный ритм, но он не пожалеет: сегодня ему предоставятся интересные возможности, воспользоваться которыми Стрелец сможет, только если будет полноправным участником событий.

Козерог

Сегодня Козерог может неожиданно получить прибыль, на которую не рассчитывал. Или обнаружить необычный способ зарабатывания денег. Или поддаться желанию потратить крупную сумму. Другими словами, на финансовую сферу Козерога могут повлиять сюрпризы судьбы или же его собственные перепады настроения. Впрочем, это будет проявляться не только в финансах, но и в других сферах жизни Козерога - от домашнего хозяйства до любви. Так что сегодня ему следует всерьез приготовиться к неожиданностям.

Водолей

Сегодня настроение Водолея может ввести в заблуждение кого угодно, но только не его самого. Весь день он может чувствовать смутное беспокойство, которое иногда способно выливаться на головы окружающих вспышками раздражения. Впрочем, это же беспокойство может толкать Водолея и на другие неожиданные поступки, в том числе и романтического плана. Другими словами, Водолею сегодня не будет сидеться на месте, как бы он ни старался доказать себе и окружающим обратное.

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо последовать совету китайского мудреца Лао-Цзы и плыть по течению, предоставив жизни и окружающим делать выбор за них. Правда, некоторые повороты событий могут их удивить: они не будут вписываться в рамки их повседневной жизни. Кроме того, превратившись в наблюдателя, Рыбы сумеют посмотреть на многие вещи под новым углом и увидят мудрые подсказки судьбы там, где раньше бы спокойно прошли мимо.