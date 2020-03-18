Флешмоб в сети: люди под песню «I will survive» показывают, как мыть руки

Все началось с Глории Гейнор, легендарной американской диско-звезды, чей главный хит звучит сейчас более чем актуально - I Will Survive, то есть "Я смогу это пережить". В Сети появилось видео, на котором 76-летняя певица, пританцовывая под свою главную песню, впервые спетую еще в 1978-м, показывает, как надо мыть руки. "Нужно лишь 20 секунд, чтобы это пережить!" - уверяет певица. Мол, тщательно мойте руки с мылом в течение 20 секунд, и коронавирус вам не страшен.

Эстафету принял Хью Джекман - 51-летний австралийский актер тоже поплясал перед умывальником, тщательно намыливая руки. И вместо благодарности получил от тех, кто посмотрел это видео, кучу критики - мол, что ж ты, старик Хью, не выключаешь воду, когда намыливаешь свои холеные пальцы? Нельзя быть таким транжирой в наше суровое время!

Хью спорить не стал, удалил первое видео и записал второе, в котором извинился за свою ошибку и повторил процесс намыливания, только уже с поправками - намочив руки, он сразу выключил воду, затем, намылив ладони, Джекман уже орудовал локтем, ловко открывая и закрывая кран.

А вот Арнольд Шварценеггер не стал переживать из-за потраченной впустую воды, и его, кстати, за это никто шпынять не рискнул - ну кому охота связываться с Терминатором? 72-летний актер решил успокоить американцев (все-таки он бывший политик) и объяснить, что для борьбы с коронавирусом достаточно воды и мыла. Включил воду (пусть себе льется!) и начал сосредоточенно намыливать руки, объясняя, как это важно. Интересно, что обращался Арни при этом не к зрителям, а к своей собачке Черри:

"Смотри, берешь немного мыла, затем делаешь вот так... И так 20 секунд минимум!".

Затем, уже обращаясь к аудитории, Арнольд заявил:

"Все должны это делать! Как можно чаще! Я это делаю не меньше 50 раз в день!"

И, снова повернувшись к малышу Черри, Терминатор подытожил: "Теперь я могу к тебе прикасаться и вирус ты не подхватишь".

Позже флешмоб начал стремительно набирать популярность. Теперь люди по всему миру, а особенно врачи, снимают и делятся такими роликами.