https://news.day.az/unusual/1213902.html В Антарктиде обнаружена неожиданная находка
В Антарктиде обнаружена неожиданная находка
Организация Antarctic Heritage Trust обнаружила в Антарктиде мешок красного лука. Он пролежал там более 100 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, овощи нашли в хижине "Дискавери", которую в 1902 году соорудил полярный исследователь из Великобритании Роберт Скотт.
В рамках сезонной мониторинговой компании специалисты изучили находку и не нашли на ней ни единого следа плесени.
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