В Антарктиде обнаружена неожиданная находка

Организация Antarctic Heritage Trust обнаружила в Антарктиде мешок красного лука. Он пролежал там более 100 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, овощи нашли в хижине "Дискавери", которую в 1902 году соорудил полярный исследователь из Великобритании Роберт Скотт.

В рамках сезонной мониторинговой компании специалисты изучили находку и не нашли на ней ни единого следа плесени.