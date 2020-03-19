Астрономы разгадали тайну колец Сатурна

Кольца Сатурна, отлитчительная особенность этой планеты, с давних пор притягивают внимание ученых.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, исследователи Калифорнийского университета в Беркли (США) определили точный возраст колец Сатурна. Для расчетов использовалась их масса.

Это стало возможным после анализа данных от зонда "Кассини". Он замерил параметры гравитационного поля Сатурна. Выяснилось, что масса колец существенно меньше, чем предполагалось ранее - около 15 квадриллионов тонн.

Таким образом, планета получила свое главное украшение 100 миллионов лет назад. Основой для колец мог стать как распавшийся спутник, так и комета.

Кстати, жители Москвы смогут рассмотреть планету поближе в июле 2019 года. Расстояние позволит увидеть как кольца Сатурна, так и его самый большой спутник Титан.