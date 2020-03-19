Спутники Солнечной системы признаны безжизненными
"Водные" луны Солнечной системы могут оказаться безжизненными, выяснили ученые из Университета Северной Калифорнии (США), передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv.
Предыдущие исследования показали, что некоторые спутники ближайших к Земле планет полностью покрыты льдом, но обладают большими океанами под поверхностью.
Если эти воды нагреваются от геотермальных процессов, то там вероятно развитие жизни. От взаимодействия горячих камней и наполненной минералами морской влаги образуются химические вещества, необходимые для питания микроорганизмов.
Последние данные американских ученых поставили эту теорию под сомнение. Эксперты изучили данные о четырех потенциально обитаемых лунах: Европе, Ганимеде (спутники Юпитера), Энцеладе и Титане (спутники Сатурна), сообщает Space.com.
По словам авторов исследования, недра космических объектов напоминают шоколадный батончик с начинкой из карамели: верхний слой твердый, но сравнительно тонкий и склонный к разломам, а под ним - широкая полоса вязкой и тягучей массы.
Прочность верхней породы зависит от многих факторов, в том числе сил гравитации и тяжести воды и льда.
Ученые рассчитали среднюю "выносливость" твердой коры для каждого спутника. Оказалось, что у Европы, Ганимеда и Титана она настолько крепка и устойчива, что в ней не могут образоваться разломы, через которые поступало бы тепло недр.
Авторы отметили, что подледная поверхность лун, вероятно, похожа на круглый и ровный бильярдный шар - там нет условий для возникновения рифтовых зон, разрывов и вулканических образований.
Наименее прочной оказалась кора Энцелада. Он меньше других спутников, и океаны и лед не так сильно давят на поверхность. Его ядро также более пористое, и вода (теоретически) способна проникнуть на очень большую глубину, где царят высокие температуры.
Кроме того, зонд Cassini нашел следы органических соединений в струях жидкости, которые выбрасывались сквозь трещины в ледяном панцире Энцелада в окружающий космос.
Впрочем, по словам ученых, современные знания о спутниках Юпитера и Сатурна далеко не полны. Лишь недавно начались полноценные исследования при помощи сейсмометров, которые могут открыть, что действительно происходит в их недрах. Возможно, там действительно прячется жизнь.
Ранее сообщалось, что кольца Сатурна испаряются и полностью исчезнут примерно через 100 миллионов лет.
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