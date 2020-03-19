Приготовление азербайджанского блюда бугламы показали на Taste life

Интернет-проект Taste life с многомиллионной аудиторией представил видеорецепт азербайджанского блюда бугламы.

Как сообщает Day.Az, это блюдо очень сытное и полезное. Своей иторией оно уходит в средние века. Его также называют блюдом пастухов. Однажды пастухи решили приготовить обед, но не привычный, а что-то особенное. Зарезали ягненка, мясо нарезали на куски, положили все в казан и сверху то, что было под рукой - лук, помидоры, перец. Посыпали все солью и перцем и поставили на костер томиться, париться. Обед варился долго, и запах обеда окутал всю округу. Так и получилось новое блюдо, которое назвали буглама, что означает - парное.

Готовил блюдо повар Кянан Бадалов.

Н. Гасымова