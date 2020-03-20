В каменоломне нашли жившего во времена динозавров предка кур и уток

В каменоломне на границе Бельгии и Нидерландов ученые нашли останки самого древнего из известных науке родича современных кур, куропаток и уток. Он жил на Земле более 66 млн. лет назад. Свою находку палеонтологи описали в научном журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы назвали эту птицу астериорнисом. Мы считаем, что это имя хорошо подходит для существа, которое жило незадолго до падения астероида, погубившего динозавров. В древнегреческих мифах титанесса Астерия превратилась в перепелку, спасаясь от Зевса. Ее "тезка", как мы считаем, была близким родичем общих предков современных перепелок, кур и уток", - рассказал один из авторов работы, палеонтолог из Музея Брюса в Гринвиче (США) Дэниел Ксепка.

За последние два десятка лет палеонтологи радикально изменили свои представления о том, как выглядели и эволюционировали динозавры и первые птицы. Теперь ученые считают, что почти у всех динозавров было оперение, многие из них высиживали яйца и ухаживали за потомством, а на роль "потерянного звена" эволюции сейчас претендует сразу несколько видов древних протоптиц.

Фактически все эти открытия ученые сделали благодаря раскопкам на северо-западе Китая и на территории Внутренней Монголии, где были найдены сотни отпечатков тел древних птиц и пернатых динозавров, которые жили на Земле во время мелового периода.

Их останки дожили до нашего времени благодаря особым условиям формирования местных осадочных пород. Благодаря этому сохранились отпечатки не только крупных костей, но и мягких тканей тела и перьев.

Древнейшая птица планеты

Тем не менее, такие находки ученые делают и на территории Европы. Например, это сделали Ксепка и его коллеги, изучая образцы известковых пород из каменоломни Ромонтбос, которая расположена неподалеку от бельгийского города Льеж. Эти породы сформировались в конце мелового периода - незадолго до падения астероида, который уничтожил динозавров.

В этих породах ученые случайно нашли фрагменты костей ног, а затем и другие останки небольшой птицы, которая по размерам была похожа на современных водоплавающих пернатых Европы. Из-за того, что останки древних пернатых редко находят за пределами Китая и Моноглии, находка сразу же привлекла внимание ученых.

Просканировав образцы пород, в которых находились эти кости, палеонтологи нашли в одном из них великолепно сохранившийся череп птицы. Он дошел до наших дней в первозданном виде, не сплющившись под давлением окружающих пород. Череп принадлежал древнему пернатому существу, которое приходится близким родичем предкам кур, уток и перепелок (Galloanserae). Ученые назвали птицу Asteriornis maastrichtensis.

Это существо можно считать самой древней птицей современного типа, у которой были все ключевые черты анатомии современных пернатых. Ее изучение, как надеются ученые, поможет понять, где и когда появился общий предок современных птиц, чем он питался и как его потомки пережили падение астероида, который уничтожил не только динозавров, но и фактически всех остальных древних птиц, процветавших до этого катаклизма.

В частности, сам факт открытия древнейшей птицы и ее близкое родство со всеми современными пернатыми говорит о том, что их общий предок появился на Земле незадолго до конца эры динозавров, а не в середине мелового периода, как на то указывают генетические исследования. Последующие находки подобных окаменелостей, как надеются палеонтологи, разрешат это противоречие.