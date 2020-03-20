Раскрыта загадка «Древа жизни» из древнего индейского города

Ученые Университета Аризоны раскрыли истинное предназначение загадочного дерева вида Pinus ponderosa (сосна орегонская), останки которого были обнаружены при раскопках древнего города Пуэбло-Бонито в штате Нью-Мексико (США). Ранее считалось, что оно символизировало собой "Древо жизни" или "Мировое древо", однако новые результаты опровергают эту точку зрения. Об этом сообщает издание Science Alert, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи провели анализ останков и пришли к выводу, что дерево не росло в городе. Сосна изначально, примерно до 1100 года нашей эры, находилась в горах Чуска, примерно в 50 километрах от каньона Чако, где достигла возраста около 250 лет. В какой-то момент дерево умерло - либо от естественных причин, либо было срублено, после чего его доставили в город. Оно могло использоваться в качестве дров или установлено в качестве столба.

Ученые не исключают возможность того, что оно могло использоваться в качестве гномона, то есть шеста солнечных часов. Однако, по их мнению, дерево вряд ли обладало "космическим значением", как считали археологи раньше.

Бревно сосны длиной шесть метров было обнаружено в 1924 году во время раскопок Пуэбло-Бонито, который был покинут индейцами анасази примерно до 1126 года нашей эры. Среди руин города были обнаружены пятиэтажные дома с сотнями комнат, а также множество артефактов.