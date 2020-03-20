Ученые исключили космическую природу коронавируса

Пандемия коронавируса породила немало конспиралогических теорий. Распространились домыслы и о космическом происхождении вируса, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Автором стал физик и астробиолог Чандра Викрамасингхе. Он заявил, что вирус могла занести комета. Ранее он утверждал, что острый респираторный синдром, грипп и другие болезни - гости из космоса. Однако научное сообщество опровергает заявления Викрамасингхе.

Дело в том, что космическое облучение смертельно для вируса само по себе, кроме того, он сварился бы при прохождении через плотные слои атмосферы. COVID-19 является типичным вирусом земного происхождения. Астробиолог Грэм Лау заявил следующее:

"Если бы в нем была какая-то другая биомолекула, которая отличается от жизни в том виде, в котором мы ее знаем, то тогда был бы повод рассматривать версию внеземного происхождения вируса".