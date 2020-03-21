На Меркурии нашли миллиарды тонн льда

Исследователи из Технологического института Джорджии в ходе очередной работы, смоделировав ситуацию на Меркурии, смогли убедиться к тому, что на планете не просто может образовываться лёд, но и даже оставаться в твёрдом состоянии долгое время, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Минералы в поверхностной почве Меркурия содержат так называемые гидроксильные группы, которые в основном создаются протонами. Экстремальный уровень тепла помогает высвобождать гидроксильные группы, а затем они образуют молекулы воды и водорода, которые отрываются от поверхности и перемещаются вокруг планеты. Часть молекул разрушается солнечным светом или поднимается далеко над поверхностью планеты, а другие молекулы приземляются около полюсов Меркурия в постоянных тенях кратеров, которые защищают лёд от солнца. У Меркурия нет атмосферы и, следовательно, нет воздуха, который бы проводил тепло, поэтому в участках с тенью молекулы становятся частью постоянного льда на поверхности планеты.

"По нашим оценкам, примерно за 3 миллиона лет на Меркурии образовалось около 10 миллиардов тонн льда. Лёд, образовавшийся с помощью гидроксильных групп, может составлять до 10% от всего объёма льда на Меркурии", - заявил исследователь Школы химии и биохимии штата Джорджия и первый автор статьи, опубликованной на Georgia Tech, Брант Джонс.

Напомним, ранее в результате углубленного анализа снимков автоматической межпланетной станции MESSENGER учёные NASA обнаружили существенные запасы льда не только в крупных, но и в мелких кратерах на полюсах ближайшей к Солнцу планеты. Общая площадь ледяного покрова только в трёх крупнейших кратерах планеты по собранным ранее данным составляла не менее четырёх тысяч квадратных километров, а ещё больше замороженной воды прячется под грунтом на равнинах вокруг кратеров, а также в четырёх воронках диаметром около пяти километров на северном и южном полюсах Меркурия.