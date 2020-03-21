Опубликованы фотографии астероида, который скоро пролетит над землей

Фотографии крупного астероида (52768) 1998 OR2, сделанные астрономами-участниками "Проекта Виртуальный телескоп" (Virtual Telescope Project), опубликовал в пятницу портал Space.com.

На серии изображений, полученных в результате 180-секундной экспозиции, небесное тело видно как яркая точка, которая перемещается на фоне звезд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Астероид, диаметр которого составляет 1,8-4,1 км, пролетит в 6,3 млн км от Земли в 12:56 мск 29 апреля. В момент наибольшего сближения он будет в 16 раз дальше от Земли, чем Луна. Орбита астероида находится между орбитами Земли и Марса, следующее его сближение с нашей планетой произойдет 18 мая 2031 года. Тогда, по оценкам экспертов NASA, он пролетит на расстоянии около 19 млн км, а в 2048 и в 2062 годах - на еще большем расстоянии, но 16 апреля 2079 года он сблизится с Землей на 1,8 млн км.

До сих пор астрономы обнаружили в околоземном пространстве, то есть в пределах 0,05 астрономических единиц или 7 млн км, около 8 тыс. астероидов, размеры которых превышают 140 м. По оценкам экспертов NASA, такие небесные тела относятся к категории "потенциально опасных". Общее число крупных астероидов в околоземном пространстве может достигать 25 тыс., отметил Space.com.

В октябре 2021 года NASA планирует запустить автоматическую станцию Lucy для изучения семи астероидов Солнечной системы. В апреле 2025 года она должна сблизиться с небольшим астероидом Дональдджохансон в поясе астероидов между Марсом и Юпитером, который был открыт в марте 1981 года. Затем в 2027-2028 годах станция облетит разные по форме астероиды Эврибат, Полимела, Левк и Ор. Кроме того, в 2033 году зонду предстоит изучить бинарный астероид Патрокл-Менетий.