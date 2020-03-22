Гороскоп на неделю 22—28 марта: все знаки зодиака

Космические вибрации запускают переломный эволюционный процесс на событийном плане, где прошлое и будущее переплелось в кризисный клубок, требуя трансформации. Все призрачное, иллюзорное, лопнет как мыльный пузырь, показав истинную картину вещей. Скрытая внутренняя агрессия у многих, замаскированная под активную деятельность, теперь проявится во всей "красе" с целью осознания, что мотивация действий и поступков каждого из нас имеет ложные (злые) корни.

Больше уделяйте душевного тепла семье, бытовым домашним заботам, чутко опекайте родных и близких. Благополучие в родном очаге, преданность семейным традициям есть первостепенной задачей. Здесь надежная гавань, где судьба велит бросить якорь.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Овна

Хватит отшельничать, выходите на публичную арену. Пришло время модернизировать имидж, он пропитался "нафталином". Навести марафет, обновить нужно не только гардероб, но прежде всего избавиться от негативных привычек, высасывающих драгоценные силы. Разорвать цепи разнообразных зависимостей, комплексов, то есть преобразить себя к лучшему (стремясь к совершенству) на внутреннем плане. Тогда и здоровье улучшится, энергия разблокируется и зафонтанирует. Вы будете красивы, обаятельны, влиятельны.

На работе сведите к минимуму энтузиазм, не распыляйте себя демонстрируя трудовое рвение, а старайтесь экономить силы и направлять их в семейное русло. Ваше счастье - не в реализации карьерных амбиций, а обустройстве личной и семейной жизни. Должностные регалии пока подождут...

Телец (21 апреля - 21 мая)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Тельца

Вы излучаете очарование, дружелюбие, притягательны для противоположного пола, но сейчас не время весело развлекаться, вызывая огонь желаний на себя. Сбавьте темп и переходите на подпольный режим. Пора взять тайм- аут от мирской суеты, в тишине затворничества будет комфортнее душе и телу. Анализируйте прошлое, отфильтровывая самые ценные достижения за прошлый год, делайте выводы над ошибками, чтобы впредь их не повторять. И настройте внутренний таймер на волну самопожертвования.

Сейчас на первом плане решение чужих проблем (расплата с кармическими долгами), благотворительность, моделирование собственных планов на будущее. Очищайте духовный храм от обид, прощайте обидчиков. И верьте во все лучшее, тогда оно материализуется. Сила веры - это мощная сила, способная создать все, что вам захочется!

Постоянно занимайтесь самообразованием, удовлетворяйте свою любознательность через общение с интересными людьми, разнообразные источники информации. Если ваш ум не требует тонизирующей подпитки, утомляют коммуникации, раздражают новости, соседские сплетни, значит вы регрессируете. Стремитесь быть эрудированными везде!

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Близнецов

От вас требуется энергичная реорганизация в дружеских рядах, где предназначено сделать ревизию с "чисткой". Дружеское окружение - это тест на духовную зрелость, сейчас о вас будут судить по товарищах, подругах, духовных сообщниках. Иллюзии будут разрушены, и те, кто не вписывается в эволюционные требования, должны уйти с жизненной орбиты.

В реализации личных планов, решении семейных проблем следует полагаться на личные желания и ресурсы. Голос "хочу" священный! На чужое финансирование не полагайтесь, рассчитывайте только на себя. Взаймы пока брать нельзя. Полоса расплаты с кармическими кредиторами еще продолжается...

То, что претит, раздражает, провоцирует антагонизм, обходите десятой дорогой. И старайтесь получать хотя бы маленькие радости от любой деятельности. Насилие над собой противопоказано. Ибо несет фатальное разрушения личности.

А вот жертвенная любовь подарит благодать.

В супружеских парах - трансформация любовных ценностей.

Чтобы чаша супружеского счастья не опустошалась, искренне дарите сердца друг другу! И не впадите в иллюзии, считая себя любимыми и желанными, есть риск кардинально ошибиться.

Рак (22 июня - 22 июля)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Рака

Ваше хлебное место - профессиональная сфера. С соблазнами и провокациями. Держите крепче в руках деловой руль, намечается кардинальный поворот в карьере, бизнесе, возможны пертурбации с руководящим персоналом, кадровые ротации.

Даже когда ваша специальность соответствует творческому призванию, вписывается в требования социума, будьте начеку. Если нужно уладить служебные проблемы - сгоряча штурмом этого не сделать, терпеливо "вынашивайте" планы, выжидайте момент и четко в едином порыве желаний, бейте по цели, апеллируя к благородным струнам шефа.

Сейчас вы на пике достижений длиною в год. Будьте бдительны, не "клюйте" на служебные злоупотребления, иначе полетите вниз.

Учитесь брать на себя ответственность, быть командиром в деловой команде, это залог персонального авторитета, уверенности в себе эффективности общей деятельности.

Внимание пофигистам: в критический момент взвесьте все "за" и "против", но последнее слово предоставляется вам. Победоносно рулите и помните, вы вершитель судеб и двигатель прогресса!

С 23 марта по 1 июля вы пребываете в сейсмической форс мажорной зоне, где бездельники, трусы, жмоты, агрессоры пройдут серьезные испытания. Получив заслуженное.

Лев (23 июля - 21 августа)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Льва

Настройтесь на лирический лад, сердце зовет в сказку под названием "любовь", следуйте его порывам, они не подведут.

Сейчас вам нужны свежие будоражащие ощущения. Идеал влюбленности проходит фазу преображения, освобождая место для возрождения палитры новых чувств. Возможно вы в давнем партнере откроете новые глубинные грани и с удивлением обнаружите, что готовы снова в него влюбиться.

А вот случайные романтические увлечения, где вы ищете своего вожделенного принца (Музу) - это соблазн от лукавого.

Регулярно общайтесь с людьми, будьте на публике, демонстрируя самые лучшие качества, чтобы завоевывать расположение людей, которые вам понадобятся позже. Но не слишком бахвальтесь, вовремя тормозите, ведь вы обязаны интуитивно чувствовать когда и где вставить свои "пять копеек". Услужливые труженики - Львы сейчас работают на разрушение.

Не стоит лебезить, да вы отличные профессионалы, обожаете свое дело, но хвататься за все подряд ради денег нельзя. Кадрите шефа и занимайтесь только тем, что нравится, творчески вдохновляет. И не смейте превращаться в "раба на галерах"! Истощитесь и заболеете. Осваивайте искусство физического отдыха и психологического расслабления. Где идет чистка тонких планов. Ваша задача поддерживать в гармонии душу и тело, избегать нервных и физических стрессов. Разработайте четкий график "работа-досуг" и неукоснительно ему следуйте.

К чужим советам, нравоучениям не стоит прислушиваться, следуйте собственным убеждениям.

Дева (22 августа - 23 сентября)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Девы

Пора добавить сладкой "перчинки" брачным чувствам, вдохнув огонь жизни в тлеющие угли взаимоотношений. Равноценный ли вклад вносите в "казну" совместных ресурсов? Какая у кого возникла "задолженность" и держите ли данное слово? Вот что будет волновать больше всего. Честно и справедливо расставьте акценты, договоритесь, дисбаланса между "дай" и "на", "хочу-надо" не должно быть. И в интиме тоже (сейчас у вас высокий сексуальный тонус).

Стремитесь к объективности и главное - не занижайте собственную самооценку!

Делового сотрудничества это также касается. Здесь вы связаны совместными обязательствами, интересами, поэтому шагайте в унисон и не ставьте компаньонам подножки, избегайте долгов.

Если попали в экстремальную полосу, не отчаивайтесь, а мужественно закаляйтесь духом, так надо. В итоге заблокированная энергия освободится и вы сделаете квантовый скачок на следующий эволюционный виток.

Многие Девы-мужчины найдут свое счастье, встретив идеал любви. А женщины-Девы расставят точки со старым любовным спутником, былая связь идет к завершению.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Весов

Тема партнерского содружества, отношений "я-ты" станет очень остро. Тут идет "перезагрузка", утилизируя отработанные связи. Одна ласточка весны не делает, на удачу можете рассчитывать только в гармоничной паре, деловой команде. Следуйте за избранником, как нитка за иголкой, подчиняйтесь его правилам и требованиям. Не проиграете.

Если настроены манипулировать окружающими, не получится. Вам нужны верные союзники, они командуют и задают тон ситуациям. А также хитро вводят в заблуждение. Чтобы не нажить врагов, проявляйте дипломатичность и благородство в критические моменты, это залог успешного сотрудничества на будущем. И стремитесь повысить свой статус (профессиональный, должностной, социальный). Инертные лица, домоседы, те, кто злоупотреблял служебной должностью, будут по максимуму наказаны судьбой, попав в фатальный водоворот (с ноября 2018 по май 2020 года). Обустраивайте не домашнее гнездо, а стремитесь к карьерному росту, совершенствуйтесь профессионально.

Сейчас вы окутаны благодатью (с 15 сентября по 15 апреля) и неуязвимы для сил зла, которые держат вас под прицелом. Творите добро, ибо срок Высшей защиты истекает...

Скорпион (24 октября-23 ноября)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Скорпиона

Служебный марафон в разгаре, груз обязательств возрастет, дополнительной работы прибавится. Вас ждет роль "многостаночника". С конкурентами не воюйте, а старайтесь превратить их в любимых надежных союзников.

Нынче для работодателей вы бесценная находка, пламенный энтузиаст, золото кадрового фонда в коллективе. Что ни нагрузят, все усердно тянете, как вол. Но, увы, здесь возможны искушения, не поддавайтесь на служебные злоупотребления, выполняйте свой долг с честью. Кто служит людям, тот имеет власть над ними.

Вы умны, рассудительны, обладаете огромным деловым опытом, главное - научиться видеть истину там, где другие слепы. Это касается семьи (покопайтесь в родословной), родственников, земляков, соотечественников, фамильных, национально-исторических традиций, родовых корней. Внимание тем, кто пребывает далеко от родины. Синтезируйте те знания, пропустив сквозь сердце, и возьмите на вооружение. Что сделает вас мудрее и совершеннее.

У супружеских пар лебединая идиллия. Наслаждайтесь любовным счастьем. Ваши спутники прелестны!

Стрелец (23 ноября - 22 декабря)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Стрельца

Просыпайтесь от зимней спячки! В любовной сфере "переформатирование", сердце трепещет, переполненное вдохновляющими чувствами. Жизнь прекрасна!

Если возникли "пробуксовки" в карьере, бизнесе, грозит нагоняй от начальства, лучшей страховкой станут любовные связи, личное обаяние. Учить очаровывать вас не нужно, этим искусством владеете блестяще. Хотя рискуете прельститься совсем не тем, кто вам предназначен для полноценной любви, вашего сердца. В итоге последуют горькие разочарования.

Главное - держать нос по ветру. Все "сканируйте", вокруг вас мир "кишит" соблазнами, провокациями и где слабые духом лица рискуют попасть в капкан к нечистому.

Если очутились в форсмажорных ситуациях, не беда, это для вас стимул к развитию, тренировка Эго, пытающего держать в плену низменных страстей. Уступайте, делитесь, идите на компромисс, инвестируйте собственные ресурсы в совместный или семейный бизнес. Жмотсву, замаскированному под экономность и бережливость - бой! Многим Стрельцам предстоит оформление наследства.

Козерог (23 декабря - 20 января)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Козерога

Для исправления допущенных ошибок, сделайте экскурс в прошлое, отмотав пленку событий назад. Чтобы сделать шаг вперед, нужно порыться в архивах памяти и сценарии повторяющихся событий трансформировать на новый лад, с учетом всех "плюсов" и "минусов", прежде всего семейных проблем.

Ваш дом - это крепость и мощный тыл, где можно всегда восстановить силы. Наслаждайтесь семейным счастьем, поминайте предков, исследуйте генеалогическое корни и любите домочадцев. Кстати семейные и национальные традиции - это не поклонение пеплу, а передача огня потомкам. Тогда ваш брак станет крепче. Одиноким пора искать гармоничную половинку и строить надежный союз, ваш партнер не за тридевять земель, а рядом, это соотечественник, лицо одного менталитета и национальности. Дерзайте, пока Богиня Любви распростерла над вами благодатные крылья (с 6 марта по 3 апреля).

Водолей (21 января - 19 февраля)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Водолея

Накапливайте богатство не на Земле (оно бренное), а на Небе. Сейчас ваш приоритет - духовные ценности, а за содержимое кошелька не переживайте. Следуйте высоким идеалам, развивайте дружеские отношения, ищите родственные души среди незнакомых людей.

Критиковать, наставлять на "путь истины никого не нужно, умение вовремя сказать или промолчать является золотым козырем. Главное - вынуть бревно с собственного глаза.

Под родным кровом активная пора, царит мир и любовь. Умело хозяйничайте вместе с домочадцами, наводите порядок в доме. Скрытый саботаж разрушителен. Делайте то, что вас просят, выполняйте свои обязательства. Усердно выполняя роль "скорой помощи", обслуживая других, проявляя чуткость, милосердие, заботу о людях, вы развиваетесь как личность и получаете материальные и карьерные дивиденды на будущее. Чужое семейное благополучие - это тоже ваш удел. Репертуар трудовых обязательств широкий, и есть судьбоносным. Сейчас преуспеют врачи, массажисты, уборщицы, сантехники, слесаря, санитарки, бухгалтера, дворники, стюардессы, медсестры, земледельцы, программисты, швеи, полицейские, няни, сиделки, военнослужащие, депутаты, литредактора.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Гороскоп на неделю 22-28 марта для Рыб

Прощайтесь с прошлым, взяв на вооружение в будущее лучший опыт и смело двигайтесь вперед. Сейчас самооценка кардинально меняется, теперь вы без колебаний знаете, чего хотите, а это сокращает путь, устраняя препятствия к цели. Раз и в "дамках"!

К счастью откроются неожиданные источники доходов, поэтому не пропустите выгодные деловые предложения. Но учтите, здесь строит козни лукавый, поэтому не ставьте финансовых ультиматумов. Вы склонны к ошибкам - в итоге при торгах завысите (отпугнув заказчика, покупателя) или занизите истинную цену. Ориентируйтесь на то, что вам предлагают. Бизнеса, важных покупок, приобретений это касается в первую очередь.

Дружите с начальством, не "дразните" его разговорами на финансовую тему, а старайтесь всех любить, опекать как родную семью. Если сердце переполнено теплыми эмоциональными чувствами к окружающим, вы готовы всех любить, значит развиваетесь правильно, наполняя жизненное депо счастьем на будущее. Дети, возлюбленные ныне есть навигатором удачи. Поддержите их своим участием и не ставьте палки в колеса.