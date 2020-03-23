Вспышка, эпидемия, пандемия: в чём разница, и стоит ли паниковать?

Итак, жребий брошен, рубикон перейден и мосты сожжены, поскольку ВОЗ таки признала коронавирусную инфекцию пандемичной.

Вспышка - небольшой, но необычный всплеск заболевания

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, многолетние пристальные наблюдения за хворями и морами по всей земле оказались целесообразными. Эпидемиологи научились выискивать закономерности и могут теперь предсказывать, что именно, где территориально и как долго будет свирепствовать и уменьшать популяцию людей. Так вот, вспышка болезни - это немногим более ощутимое распространение болезни по сравнению с ожидаемым числом случаев.

Если взять детский сад, то нормальное количество детей с диареей не должно превышать двух в неделю. А вот если за этот же период отмечен обильный стул одновременно у 15 детей, то это событие смело можно называть вспышкой.

В случае с вновь обнаруженным заболеванием индексировать вспышку не представляет никаких сложностей, ведь до момента, когда начинают появляться пациенты с неизвестным ранее заболеванием, их количество было равно нулю.

Например, как только начали объявляться первые случаи неизвестной ранее пневмонии у людей, посещавших или имевших иное отношение к рынку в Ухане, китайский власти сразу же смекнули, что имеет место быть вспышка чего-то, повсеместно известного нам теперь под названием "коронавирус".

Как только картина официальной медицинской статистики резко меняется, органы здравоохранения вынуждены мобилизовать все свои знания, умения и навыки для определения количества инфицированных и заболевших неведомой болячкой, чтобы с помощью полученной информации сдерживать обозначенную вспышку на вверенных им территориях и предотвращать распространение заболевания.

Эпидемия - пациентов больше и живут они дальше

Эпидемия - это вспышка на более обширной территории. Когда анализы на вирус оказались положительными у людей, проживающих пределами Ухани, то стало понятно, что вспышка переросла в нечто большее, потому что меры по сдерживанию оказались недостаточны либо были предприняты с опозданием. Но это было легко предсказать, так как ни вакцины, ни лекарственных препаратов не может быть от того, чего еще совсем недавно и не существовало в природе. Итак, распространение инфекции за пределы своего месторождения называется эпидемией.

Пандемия - болезнь приняла международный характер и вышла из-под контроля

В самом широком смысле, как только болезнь выползла далеко за пределы места возникновения, можно смело называть ее пандемией. Но некоторые эпидемиологи соглашаются на термин "пандемия" только в том случае, если вирус прижился и продолжает успешно размножаться на заморских территориях.

Например, зараженный путешественник возвращается в Россию из Китая - это не повод кричать о пандемии. Если он заразил друзей и членов семьи, то можно уже начинать что-то подозревать. А вот когда вспышка нового заболевания уже хорошенько прижилась на оккупированных территориях, эпидемиологи смело признаются, что усилия по борьбе с глобальным распространением не увенчались успехом, и называют возникшую ситуацию пандемией.

Врачебная этика и политическая обстановка

В то время, как эпидемиологи беспокоятся о том, как обуздать или победить заболевание, перед международными организациями и правительствами стран стоят совершенно иные задачи.

За всю историю существования ВОЗ признала только две пандемии ("испанка" в 1918 году и "свиной грипп" в 2009 году). Наконец-то появилось третье наименование, хотя эпидемиологи скептически смотрят на то, как нерешительно ВОЗ присуждает степени распространения болезни. По состоянию на 11 марта официальные цифры насчитывали более 120 000 случаев по меньшей мере в 114 странах, в восьми из которых зарегистрировано более 1000 случаев.

Пандемия означает болезнь, принявшую массовый, повальный характер, поражающую значительную часть всего населения в разных странах. ВОЗ шлет обнадеживающие послания во все уголки земли, убедительно убеждая население не паниковать, так как "все находится под контролем", а ущерб, если и предвидится, то будет незначительным, поскольку "делается все, что необходимо".

Официальное объявление коронавируса или любого другого инфекционного заболевания пандемией как бы сигнализирует всем государствам, правительствам, учреждениям и организациям о необходимости быть готовыми к осуществлению всевозможных мер, которые смогут предотвратить или уменьшить степень поражения людей. Объявление чрезвычайной ситуации неизбежно несет подвижки в политической, экономической и социальной жизни каждого общества, поэтому не удивительно, что ВОЗ никогда не торопится поперед батька в пекло.

Оглашение пандемии не означает, что вирус стал еще более заразным или смертоносным, чем был до этого и нужно срочно бежать в аптеку за масками (их там все равно нет). Если уж ВОЗ решилась назвать что-то "пандемией", то единственное, что вы можете сделать, это пометить сей знаменательный день в календаре, и рассказать об этом событии внукам при случае.