Самые необычные грузы, когда-либо перевозимые по воде, по земле или по воздуху

Грузы веками перевозились туда и сюда по всему миру. Многие из перевозимых предметов очень важны или, по крайней мере, полезны для повседневной жизни. В нашем современном мире мы привыкли использовать и потреблять то, что не производится в нашей стране, а поставляется из других стран.

Среди множества предметов, когда-либо перевозимых самолётом, поездом, автомобилем или кораблем, можно обнаружить и довольно необычные.

Святой Грааль

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, если верить легенде, то самым священным и бесценным грузом всех времен был Святой Грааль, который рыцари-тамплиеры перевезли в Англию морским путем в 12 веке.

Святой Грааль - это чаша, из которой Иисус Христос в последний раз пил на Тайной вечере, и в которую Иосиф Аримафейский собрал кровь из ран распятого на кресте Спасителя. Некоторые говорят, что чаша спрятана где-то в Гластонбери в Англии. Легенда гласит, что то, кто выпьет из нее, обретет вечную молодость!

Гитлера увезли в новую жизнь?

Есть версия, что командир немецкой подводной лодки U-530 тайно перевез Адольфа Гитлера и его новую жену в Южную Америку!

Хотя эта версия многим может показаться невероятной, есть несколько интересных фактов, которые сторонники этой конспиративной теории принимают во внимание.

Пока доказано лишь, что некоторые известные нацисты все-таки добрались до Аргентины в конце войны, например, капитан Йозеф Менгеле, известный как "Ангел Смерти".

Самый смертоносный груз?

Груз бывает не только ценным и секретным... но и смертоносным. В 14 веке в Европу стали прибывать торговые суда с Дальнего Востока с крысами на борту. Живущие на крысах блохи были заражены бубонной чумой. Вскоре она охватила всю Европу и привела к катастрофическим последствиям. "Черная смерть" убила около 50% европейского населения и сократила население мира примерно на 125 миллионов человек.

Давайте сбросим танк с воздуха!

Грузовые военные самолеты, перевозящие автомобили, не являются чем-то диковинным, но перевозить танки по воздуху - это действительно необычно.

В конце 1960-х годов американцы разработали авиадесантный танк М551 "Шеридан". Его сбрасывали на парашюте с самолета или перевозили вертолетом, подвешивая танк на тросах. Когда вертолет сбрасывал скорость, тросы открепляли, и с высоты менее 3 метров танк падал на землю.

В деле танк оказался не так уж хорош. Часто его нельзя было использовать из-за удара при приземлении. Танк был признан неэффективным и снят с производства.

Транспортировка космического корабля

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В течение 40 лет НАСА использовало лайнер Боинг-747SCA для транспортировки космических шаттлов от места посадки к стартовому комплексу, располагавшемуся на Мерритт-Айленд во Флориде.

Ядерный бомбардировщик

На вооружении многих стран мира стоят бомбардировщики, несущие ядерные бомбы на борту. Их смертельное оружие предназначено наводить страх на враждебные державы, сдерживать их воинственные порывы.

Какими бы надежными не были самолеты по сравнению с другими видами транспорта, страшно представить, к каким трагическим последствиям может привести серьезная авария бомбардировщика с атомной бомбой на борту.

Рыбный дождь

Что может быть более странным, чем перевозить тысячи живых рыб в самолете, а потом сбросить их с воздуха в воду? Именно это произошло в 2018 году, когда власти штата Юта распорядились сбросить форель таким образом, чтобы пополнить рыбные запасы в одном из местных озер.

Они утверждали, что это был наименее стрессовый способ доставки для рыб, и их выживаемость составила около 95%. Другими словами, только 5% не выжили после стремительного падения с высоты!

Радиоактивный груз

Когда атомным электростанциям необходимо утилизировать свои радиоактивные отходы, они отправляют их по железной дороге на перерабатывающий завод. Эти отходы транспортируются туда в надежных стальных контейнерах, предназначенных выдерживать удары при столкновениях, экстремальные температуры, землетрясения, наводнения и торнадо.

Тем не менее, такой груз заставляет многих нервничать.

Железнодорожное артиллерийское орудие

Одним из самых тяжелых грузов, когда-либо перевозимых по железной дороге, было нацистское орудие "Толстый Густав" времен Второй мировой войны. Оно весило 1350 тонн и достигало 47 метров в длину. Для его эксплуатации требовалось более 500 человек. Оно могло стрелять только раз в 45 минут и выпускало 7-тонный снаряд на расстояние до 48 километров.

Наполнить бак останками динозавров?

Поезда и корабли часто перевозят огромное количество нефти, угля или природного газа, что является очень странным грузом, если подумать. Ведь это ископаемое топливо образовано из останков доисторических растений, деревьев, микроорганизмов, а также динозавров!

Опасность на борту

Авиаперелеты могут быть опасны по нескольким причинам, но даже в самолете точно не ожидаешь нападения со стороны скорпиона. Однако, именно это случилось с женщиной, которая летела канадским рейсом из Торонто в Калгари - ее ужалил 10-сантиметровый скорпион. К счастью, женщина серьезно не пострадала, и скорпиона поймали.

Опасный завоз

В 2016 году женщина в графстве Дарем, Великобритания, только собиралась съесть банан, купленный в супермаркете и привезенный из Бразилии, как обнаружила, что он просто кишит детенышами ядовитого бананового паука.

К счастью, ни женщина, ни ее ребенок не пострадали. Позже в доме провели дезинфекцию, чтобы избавиться от этих опасных тварей; а в местном супермаркете тщательно проверили все бананы, которые у них были в наличии.