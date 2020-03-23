Млечный путь: Самые невероятные факты

Практически все звезды, которые видны на н - это часть громадного Млечного Пути, как и сама Земля. Но если взглянуть на зимний небосклон, то иногда можно увидеть туманное нечто размером с Луну. И вот это нечто, уже не принадлежащее галактике, в которой вы привыкли жить, Галактика Андромеда, в разы превышающая размеры нашей.

Без помощи телескопа разглядеть отдельные звездочки невозможно. Что особенно обидно в свете информации о том, что через 4-5 миллиарда лет две галактики столкнутся в страшном ДТП. Жертвы неизбежны. Но волноваться особо не о чем, так как к этому времени вы вместе с погубленной Землей сгинете в Лету. Поэтому вместо того, чтобы причитать, лучше почитать несколько интересных фактов про нашу Галактику.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, Млечный Путь стар как мир. Ученые верят, что Млечный Путь одна из старейших галактик, его возраст 13,6 миллиардов лет, всего на 1 млн. лет младше вселенной. Жаль, но точного дня рождения ученые не сообщают.

Свое название галактика получила у древних греков, увлекавшихся мифотворчеством, и они утверждают, что Млечный Путь - это разлившееся по небу материнское молоко богини Геры. Когда Гера узнала, что Геракл, которого она кормит грудью, не её собственное дитя, а незаконный сын Зевса и земной женщины, она оттолкнула младенца, и пролитое молоко стало Млечным Путём. Существует также версия, что Млечный путь- дорога с Олимпа на Землю.

Чтобы обрести свои теперешние формы и размеры Млечному Пути пришлось поглощать другие галактики на своем пути. В настоящее время наша галактика переваривает звезду Карликовая галактика в созвездии Большого Пса и через какое-то время все ее звезды окончательно войдут в систему нашей галактики.

Наша солнечная система крутится в центре галактики со скоростью 827 км/ч. То есть если бы автомобиль двигался с такой же скоростью, то за 3 минуты объехал бы землю по экватору.

Такой очаровательно недосягаемый издали млечный Путь на самом деле уже очень грязный и загазованный. И именно пыль и грязь составляет 10-15% того, что вы наблюдаете в космосе, помимо звезд. Млечный Путь - дорога длиной около 100 000 световых лет, из которых только 6000 световых лет видимы, но если забраться подальше от городских огней, то можно увидеть этот комок пыли и грязи на Млечном Пути.

Количество звезд в Млечном Пути не счесть. Астрономы большую часть своего драгоценного времени тратят на споры и пересуды о том, как бы поточнее посчитать звезды на небе. Так как созданные людьми телескопы способны выявлять только самые яркие точечки, да и многие из них прячутся в газово-пылевых облаках. Наверняка ученым известно только то, что "тама" миллиарды миллиардов невидимых звезд. Поэтому то, что вы видите на экране своего неба, составляет всего лишь 0.0000025% от общего количества.

Большую часть галактики составляют относительно прохладные небольшие красные карлики, и если человечеству уже и следует подыскивать подходящую планетку для переезда, то шанс встретить пригодные для жилья места высок именно тут.

Как каждый половозрелый мужчина теряет свою шевелюру, так и Млечный Путь с возрастом теряет свои звезды путем взрыва сверхновой. Сверхновая - это процесс колоссального взрыва звезды в конце ее жизни. При этом освобождается огромная энергия, а светимость возрастает в миллиарды раз. Взрыв сопровождается выбросом значительной массы вещества из внешней оболочки звезды в межзвёздное пространство, из которых потом получаются (или должны получиться) новые звезды с планетами.

Видимый свет это всего лишь один из многих видов энергии, излучаемых звездами и другими объектами в космосе. Наша галактика богата и другими типами энергии, такими как инфракрасное излучение, радиоволны, гамма и рентгеновское излучение, темная материя.

Более 90 % массы Млечного Пути составляет гало темной материи. Темную материю темной просто так не назовут, из чего следует, что если когда-нибудь ученые и разглядят все что существует в космосе, то это все будет равняться 10 %, а остальное темнота.

Ученые обнаружили в самом сердце галактики новообразования с собственным радиоизлучением. Обнаруженные структуры, или как их любя называют ученые, пузыри, пузыри напоминают две половины песочных часов, в центре которых находится черная дыра.

За все 4,6 млрд. лет существования нашей солнечной системы ей удалось обойти Млечный Путь по орбите менее 20 раз. За это время человечество могло бы уже 1250 раз эволюционировать из состояния праха до уровня современного потребителя.

У галактик, как и у планет, есть собственные спутники. Однажды в 16 веке, проплывая по Южному полушарию, португальский исследователь Фердинанд Магеллан со своей командой, заметил круговые скопления звезд, которые оказались небольшими галактиками, неизменно сопровождающими Млечный Путь. Астрономы назвали их Малым и Большим Магеллановыми облаками в честь первонаблюдателя.

Цель - ничто, движение - все, поэтому все в космосе движется: Земля вращается вокруг Солнца, Солнце - вокруг Млечного Пути, а Млечный путь вместе с несколькими десятками других галактик формирует скопление, известное как Местная группа, все члены которой движутся относительно друг друга.

В межзвездном пространстве обнаружено огромное количество космического жира, который может в отдаленном будущем помешать космическим кораблям бороздить просторы Вселенной. Алифатические соединения, или проще "липкая, жирная грязь", образуются в некоторых типах звезд, а затем просачиваются в межзвездное пространство.

Если уменьшить Млечный Путь до размера летающей тарелки (той, которая фрисби, а не той, которая НЛО), то, учитывая его диаметр, толщиной он будет не толще листка бумаги.

Две трети галактик в известной вселенной являются спиральными, и две трети из них идут в комплекте с перемычкой. Таким образом, Млечный Путь относится и к первым, и ко вторым, что делает его самым популярным типом галактических проектов.

Астрономы до сих пор не уверены, сколько именно весит наша галактика. В настоящее время оценки колеблются от 700 миллиардов до 2 триллионов масс нашего Солнца. Получить точные данные - нелегкая задача. Эксперты считают, что большая часть массы Млечного пути - возможно, целых 85 процентов - находится в форме темной материи, которая не испускает свет, и которую нельзя ни пощупать, ни увидеть, ни взвесить, ни лизнуть.

В самом центре Млечного Пути находится мощная гравитационная сила, которую ученые называют черной дырой. Впрочем, они даже окрестили это отверстие звучным именем "Стрелец А". Астрономы считают, что эта черная дыра весит как 4 млн. штук солнц вместе взятых.

Млечный путь, каким бы огромным не казался, является частью еще большей галактической структуры. Нашими ближайшими соседями являются Большие и Малые Магеллановы Облака и Галактика Андромеды - ближайшая к Млечному Пути галактика спиралькой. Наряду с приблизительно 50 другими галактиками Млечный Путь и его непосредственное окружение составляют группу, известную как Местная группа, которая, в свою очередь, является частью еще большей группы Сверхскопления Девы.

Древнегреческий философ Демокрит, живший примерно с 460 по 370 гг. до н.э., был первым известным человеком, предположившим, что Млечный путь состоит из звезд. Но только в 1610 году Галилео Галилей смог рассмотреть отдельные звездочки с помощью своего телескопа.

В Китае Млечный Путь известен под названием "Серебряная река". В китайской мифологии сказано, что река была специально расположена там богами, чтобы держать влюбленных ткачиху и пастуха подальше друг от друга, ибо влюбленные перестали заниматься своими прямыми обязанностями. Вот так капитализм снова встал на пути большой и чистой любви.

Однако, согласно легенде чероки, Млечный Путь образовался, когда пес украл мешок с кукурузной мукой, и, удирая от погони, немного просыпал. Таким образом, если вы услышите где-то в общественном транспорте фразу "дорога, по которой убежала собака", речь идет о космосе и Млечном Пути.

Любое изображение Млечного Пути в книге или интернете - это исключительно фантазия художника о предмете, который должен быть, но увидеть и сфотографировать его невозможно. Кстати, по такому же принципу создаются иллюстрации "давних предков человека" в "исторических" книжках.

Примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется со своим ближайшим более габаритным соседом, Галактикой Андромеды, которая приближается к нам навстречу со скоростью 402 000 километров в час. Чтобы не вызывать паники, ученые утверждают, что особой катастрофы апокалиптического типа не случится. Земля, скорее всего, выживет, утратив всего лишь несколько звезд. Зато вновь сформированная мега-галактика разукрасит ночной пейзаж ярким фейерверком звезд, который навсегда и в лучшую сторону изменит нынешнюю, уже порядком надоевшую, картину звездного неба.