Как может аукнуться слишком строгое воспитание

Вас воспитывали строгие, склонные к доминированию и перфекционизму родители? Общение в семье было напряженным и ограниченным? Вы часто чувствовали, что вам не позволяют быть самим собой или выражать те или иные эмоции открыто?

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, каждый ребенок в процессе взросления сталкивается с чувством притеснения. Это естественно и неизбежно. Но некоторые родители заходят слишком далеко в своей строгости и перфекционизме. Подобный стиль воспитания оказывает долгосрочное влияние на личность ребенка. Как и все в этой жизни, такое воспитание имеет как положительные, так и отрицательные стороны

Расти в семье с бесконечным количеством строгих правил, устанавливающих, что хорошо, а что плохо (независимо от того, сообщаются ли эти правила ребенку в явной или скрытой форме), весьма непросто. Порой это изматывает. Если вы постоянно чувствовали в детстве, что вынуждены дома ходить "в скорлупе", последствия для всей дальнейшей жизни могут быть весьма разрушительными.

Может быть, ваши родители говорили, что нехорошо испытывать некоторые эмоции, прежде всего грусть и гнев. Может быть, они говорили вам, что ваше поведение, то есть проявления обидчивости, невоспитанности, чрезмерной общительности или застенчивости, безусловно, неправильное. Возможно, вам доводилось слышать, что ваша эмоциональная реакция на те или иные события была неправильной, глупой или назойливой. Может быть, родители скрывали свою любовь от вас, за исключением тех случаев, когда вы добивались успехов.

Иначе говоря, вы привыкли к тому, что небезопасно проявлять себя как человека, то есть испытывать эмоции, пробовать и ошибаться. Родительская любовь "даровалась" вам в зависимости от вашего поведения и соблюдения установленных правил, а не на основании вашего существования.

Не существует идеального способа воспитания. Каждый родитель, вольно или невольно оставляет психологические шрамы в душе своего ребенка. Но некоторые заходят в этом дальше, чем другие. Вот основные последствия чрезмерной строгости и перфекционизма в воспитании ребенка и некоторые рекомендации по поводу того, что с этим делать в дальнейшей жизни.

Эмоциональная подавленность

Первый и наиболее распространенный симптом, связанный с перфекционистским воспитанием - это то, что ребенок будет склонен подавлять свои эмоции. Будь то грусть, гнев, разочарование, ревность или любые другие эмоции, которые в современном обществе принято считать "негативными", у него будут постоянно возникать проблемы.

Это вовсе не значит, что он не будет испытывать этих эмоций. Напротив, обязательно будет. Но их переживание будет связано с определенными трудностями. Эти хронически подавляемые эмоции могут превратиться тревожность или депрессию, а также, в долгосрочной перспективе, вызвать более серьезные психологические расстройства или даже такие тяжелые заболевания как рак.

Болезненное чувство стыда

Чем выше степень оторванности человека от переживания своих эмоций, тем больше вероятность того, что он направит свои негативные чувства на самого себя. Вот пример. Скажем, родители развелись, когда ребенку было всего шесть лет. Поскольку дети по своей природе эгоцентричны (то есть они верят, что мир вращается вокруг них), ребенок внушает себе, что родители расстались по его вине. Затем эта история будет жить в его душе долгие годы, и эти годы будут отравлены глубоким чувством, что он недостоин любви и что в нем есть какой-то ужасный изъян.

Это особенно актуально для семей с перфекционистским стилем воспитания. Если существуют сотни правил, предписывающих, как себя вести, и ребенок постоянно попадает в неприятности из-за того, что не соблюдает эти правила безупречно, постепенно он привыкает к мысли, что с ним что-то не так (или вообще все не так).

Склонность к зависимости

Зависимость может принимать разные формы. Человек может испытывать зависимость от работы, секса, алкоголя, наркотиков, обгрызания ногтей, любви. Что же такое зависимость? В сущности, речь идет о неадекватной реакции на стресс. Иными словами, зависимость - это то, что человек делает, чтобы справиться со стрессом, который он испытывает, но не знает, как справиться с ним по-другому.

Люди, которых воспитывали родители-перфекционисты, более других склонны к зависимости, потому что сам этот родительский перфекционизм был устойчиво смоделированной неадаптивной реакцией на стресс.

Например, возможно родители в детстве испытывали чувство ущербности, потому что их родители никогда не ценили и не любили их, точнее, не проявляли своей любви открыто. В результате они научились тому, что следует жить "правильно", чтобы заслужить любовь или одобрение своих эмоционально неразвитых родителей.

Перфекционизм

Стоит ли удивляться, что ребенок, воспитанный родителями-перфекционистами, с большой вероятностью унаследует это качество, если только не решится изменить свои взгляды на жизнь и вступить на новый путь?

Хронический стресс и физиологическое напряжение

Если человек пытается всегда жить по правилам, он постоянно чувствует себя на пределе, ожидая очередной ошибки, которую вот-вот совершит. Именно здесь начинается нисходящая спираль, или порочный круг, перфекционизма. Таким образом, каждая совершенная ошибка усиливает чувство неадекватности и несовершенства, заставляя человека стремиться вести себя еще более правильно, пока он не найдет в себе силы разрушить этот стереотип.

Проблемы восприятия критики

Перфекционисты ведут непрерывный самокритичный внутренний диалог. Это что-то вроде персонального сержанта-инструктора в голове, который постоянно говорит, как поступать, чтобы избежать критики и заслужить награду.

Когда кто-то уже во взрослом возрасте корректирует поведение такого человека, то есть дает ему обратную связь в форме критики, перфекционистское воспитание помешает ему правильно воспринять ее. Сам тон замечаний будет напоминать ему о родителях, и его реакция, скорее всего, будет оборонительной. Во всяком случае, вероятность такого сценария у "жертвы перфекционизма" значительно выше по сравнению человеком, выросшим в любящей семье, где его всегда готовы были поддержать родители.

Постоянная потребность угодить другим

Пытаясь жить по строгим стандартам, установленным родителями, человек подсознательно настраивает себя на то, что его жизнь будет подчинена стремлению угодить другим. Если человек ведет такую жизнь постоянно, он постепенно разрушает ощущение собственного "я" и начинает испытывать общее чувство неудовлетворенности жизнью.

Сложности в интимных отношениях

Быть в интимных отношениях - это значит позволять себе отказываться от самозащиты, чтобы сблизиться с другим человеком. Чтобы чувствовать себя удовлетворенным в интимных отношениях, нужно испытывать любовь и доверие к тому, кого любишь, и позволять своим чувствам выходить из-под-контроля.

Если человек был воспитан родителями-перфекционистами, такая близость будет для него особенно сложной. Он будет испытывать негодование по отношению к партнеру, бросающему ему вызов. Он будет возмущаться тем, что ему говорят, если воспримет эти слова как критику. Он будет бояться, что партнер, которого он подпустит слишком близко, узнает и подтвердит его тщательно скрываемую непривлекательность. А это породит склонность к самозащите, пассивной агрессивности и обману партнера.

Опять же, для успешных интимных отношений абсолютно необходимо уметь отказываться от контроля над партнером и просто позволять другому человеку быть таким, какой он есть. Поэтому понятно, что людям, которых воспитывали в перфекционистском стиле, будет трудно позволить себе быть любимыми и допустить, что кто-то узнает их до конца.

Впрочем, не все так беспросветно. Вот три самых больших преимущества, которые получают люди, воспитанные родителями-перфекционистами.

Трудовая этика

Хотя это не обязательно будет преимуществом, поскольку зависит от того, в какой области родители особенно старались контролировать жизнь своего чада, сильная трудовая этика является распространенным позитивным эффектом строгости и перфекционизма родителей.

Причина заключается в том, что если родители хвалят своего ребенка только за успехи, скорее всего, став взрослым, он захочет делать то, за что его будут ценить и уважать. Люди, воспитанные родителями-перфекционистами часто живут по формуле "больше работы - больше любви".

Финансовая обеспеченность

Если человек испытывает гордость от того, что трудится с удвоенными усилиями, естественно, в конечном итоге он добьется финансового вознаграждения. Большинство известных предпринимателей движимы глубоким чувством стыда. Именно уникальные неврозы, уходящие корнями в детство, привели их туда, где они оказались сегодня.

Способность выполнять работу до конца и добиваться своей цели

Не только в финансовом отношении, но и в жизни в целом, "жертва" родительского перфекционизма обычно бывает в высшей степени функциональным человеком. Течет кран? Он в течение нескольких минут разберется, как его починить, и обязательно починит. Бабушка упала и сломала бедро? Он будет навещать ее в больнице, одновременно помогая своим детям выполнять домашние задания, выручая друзей в любых жизненных ситуациях, и при этом безупречно выполнять свою основную работу. И не стоит обращать внимание на нервный тик - в конце концов, это пройдет.

Есть ли способ уравновесить свою личность, как-то сбалансировать привычку "делать все правильно". Да, кое-что можно сделать.

Во-первых, следует стараться не подавлять собственные эмоции. Чтобы устранить этот недостаток, нужно узнать себя и свои чувства поближе. Этот процесс длительный, и он чем-то похож на возвращение силы в атрофированные мышцы.

Во-вторых, вместо того, чтобы жить исключительно для других, нужно осознать, чего хотите вы сами. Разумеется, это непросто. Однако, дело того стоит. Можно поразмышлять или почитать что-то на эту тему, посоветоваться с друзьями, с домашними или с психологом. Нужно пробовать до тех пор, пока не найдется правильный путь. А когда поймете, наконец, чего хотите, добивайтесь своей цели, пока она не станет частью повседневной жизни.

В третьих, важно научиться быть человеком, а не функцией. Для этого необходимо каждый день напоминать себе, что вы изначально достойны любви, просто по праву рождения, а не только за ваши успехи или заслуги.

В-четвертых, вместо того, чтобы все время пытаться контролировать свою жизнь, стоит иногда довериться ей, просто позволить событиям идти своим чередом. Предавайтесь отдыху и заботьтесь о себе. Позволяйте себе испытывать любые чувства, когда они приходят. Позвольте людям любить себя. Смиритесь с тем, что вы не знаете, что будет с вашей жизнью не только через пять лет, но даже через пять минут.

В-пятых, старайтесь чаще смеяться. Перфекционисты склонны относиться ко всем мелочам слишком серьезно, и наилучшим противоядием является смех. Особенно целебным является умение смеяться над самим собой.

И, наконец, нужно научиться удовлетворять собственные потребности. Вместо того, чтобы трудиться сверх своих сил, удовлетворяя потребности других людей, стоит попробовать изменить сценарий. Взять однажды, и побаловать самого себя. Скорее всего, вам понравится, и жизнь понемногу начнет меняться к лучшему.