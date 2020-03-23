Научное объяснение странных фокусов, которые вытворяет наше тело

Вопреки распространённому мнению, наши телесные отправления и прочие функции не являются делом рук маленьких кишечных гоблинов, занимающихся чёрной магией в глубине наших внутренностей. Всем анатомическим загадкам имеется отличное научное объяснение, остающееся тайной лишь для того, кто не получил медицинского образования. И вот вам несколько примеров.

Болезненная ломота во время простуды вызвана не вирусом, а деятельностью организма

Белые кровяные тельца - часть иммунной системы, но они могут вызывать и проблемы. Они продуцируют химические вещества, которые разносятся по телу и сообщают иммунной системе о местонахождении очага поражения. Этот процесс и вызывает болезненные ощущения.

Глаза в бассейне краснеют не от хлорки, а от грязи

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, хлорку несправедливо обвиняют в том, что после купания в бассейне ваши глаза краснеют. На самом деле проблема вызвана телесными выделениями, такими как моча и пот. Моча вступает с хлором в соединения, ответственные за раздражение на коже и этот специфический запах бассейна. Подумайте об этом в следующий раз, когда захотите искупать в бассейне младенца без памперса.

Вы ощущаете "бабочек в животе" в результате оттока крови

Порой наш древний мозг ощущает тревожность, но не может определиться с причиной - то ли предстоит свидание с девушкой, то ли с голодным ягуаром. Тогда он срывает стоп-кран "бей или беги", вызывающий приток адреналина, и откачивающий кровь от желудка к конечностям (что становится причиной "бабочек"). Также он ослабляет сфинктер, способствуя облегчению кишечника.

Позывы в туалет на холоде - способ выживания

Диурез на холоде случается, когда ваша нервная система пытается защититься от гипотермии, сжимая капилляры в конечностях и перенаправляя кровь к более важным органам. Избыток крови, теперь циркулирующий в брюшной полости, даёт почкам команду освободить место и избавиться от лишней влаги.

Вас тошнит в автомобиле, потому что ваши тело и мозг не могут договориться

Во время поездки ваши глаза видят движение, а мозг полагает, что вы просто сидите. И тогда отдел мозга под названием таламус решает, что вас отравили, и нажимает кнопку очистки системы. Если вы за рулём, то у мозга больше информации - вот почему водителей не тошнит.

Кофе нарушает слаженную работу организма? Виноваты гормоны

Если вы по утрам встаёте в 6:30, чтобы отправиться на работу, то лучший момент для чашечки кофе наступит где-то с 9:30 до 11:30. Иначе может подскочить уровень кортизола, что вызовет тревожность или бессонницу.

Так что для перерыва на кофе есть научная причина.

Порезы от бумаги такие болезненные, потому что это рваные раны

Порезы от бумаги болят сильнее, чем другие травмы, потому что кончики пальцев нашпигованы нервными окончаниями. А бумага, даже с самыми гладкими краями, на микроскопическом уровне топорщится зазубринами, как пила. Вместо гладкого пореза она оставляет неопрятную рваную рану, которая никак не может затянуться.

Мы кашляем в театре, потому что мы социальные существа

В среднем человек кашляет около 16 раз в день, но в театре вдвое чаще. В моменты затишья кашель волной прокатывается по залу, потому что люди бессознательно копируют друг друга.

Чипсы обманывают ваш мозг, и вы продолжаете есть, не насыщаясь

Каждый следующий проглоченный кусок одного и того же вкуса кажется нам менее привлекательным - так мозг борется с перееданием. Но чипсы обладают сложным букетом вкусов, в котором сложно выделить что-то одно. К тому же каждый чипс тает во рту так быстро, что мозгу кажется, что в нём не может быть много калорий.

Полным людям трудно придерживаться диеты из-за вкусовых сосочков

Набор лишнего веса ведёт к нарушению вкусовых ощущений, и недавно выяснилось, почему это происходит. У полных людей часто наблюдается воспаление вкусовых сосочков. Начинается десенсибилизация, из-за которой толстякам трудно хранить верность салатам и нежирному мясу.

А это значит, что мы до сих пор не придумали, как заставить полезную еду быть вкусной.